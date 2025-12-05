Aktuelle Seite: Home > Politik > Putin und Modi wollen bilateralen Handel ausbauen
Kremlchef Putin in Neu Delhi bei Indiens Premier Modi

Putin und Modi wollen bilateralen Handel ausbauen

Freitag, 05. Dezember 2025 | 15:54 Uhr
Kremlchef Putin in Neu Delhi bei Indiens Premier Modi
APA/APA/AFP/POOL/ALEXANDER KAZAKOV
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Indien und Russland wollen ihre Handelsbeziehungen über Öl- und Rüstungsgeschäfte hinaus deutlich ausbauen. Beide Seiten hätten sich auf ein wirtschaftliches Kooperationsprogramm bis 2030 geeinigt, sagte der indische Premierminister Narendra Modi nach Gesprächen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Neu-Delhi. Indien und Russland streben an, das bilaterale Handelsvolumen bis zum Jahr 2030 auf 100 Milliarden US-Dollar (etwa 85,8 Milliarden Euro) zu steigern.

Putin will weiter Öl liefern

Putin sicherte Modi bei seinem ersten Besuch in Indien seit der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als dreieinhalb Jahren zu, Russland wolle weiter ein zuverlässiger Öl-Lieferant sein. “Wir sind bereit, die ununterbrochene Brennstofflieferung für Indiens schnell wachsende Wirtschaft fortzusetzen.”

Der Kremlchef war am Donnerstag zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Neu-Delhi eingetroffen. Vor Beginn der formellen Gespräche mit Modi am Freitag wurde er am Sitz von Indiens Präsidentin Droupadi Murmu mit den höchsten protokollarischen Ehren empfangen.

Indiens pragmatische Haltung

Das 23. indisch-russische Gipfeltreffen in Neu-Delhi wurde in Europa und den USA genau beobachtet, die darauf hoffen, Indien werde seine Öl-Geschäfte mit Russland künftig deutlicher reduzieren oder sogar komplett herunterfahren. Indien deckt seinen Rohöl-Bedarf zum größten Teil mit russischen Importen. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf des Öls finanziert Russland den Krieg gegen die Ukraine, dessen Beendigung Modi gefordert hat. Auch bezieht das Land einen Großteil seiner militärischen Ausrüstung aus Russland.

Nach der aktuellen Statistik des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri ist Indien nach der Ukraine der zweitgrößte Rüstungsimporteur der Welt. Demnach entfielen im Zeitraum 2020 bis 2024 etwa 36 Prozent seiner Importe auf russische Rüstungsgüter – auch wenn die Tendenz stark rückläufig ist.

US-Präsident Donald Trump hatte die Regierung in Neu-Delhi zuvor mehrfach wegen ihrer Ölgeschäfte mit Moskau kritisiert und das südasiatische Land auch mit zusätzlichen Zöllen belegt. Indien hofft allerdings derzeit, seine laufenden Verhandlungen mit den USA über ein bilaterales Handelsabkommen zu einem frühen Zeitpunkt erfolgreich abschließen zu können.

“Beständig wie ein Polarstern”

Indien verhält sich mit Blick auf den Krieg bisher pragmatisch. Das Land pflegt weiterhin gute Beziehungen zu Moskau wie zum Westen. Modi betonte zum Auftakt seiner Gespräche mit Putin wie schon zuvor, Indien sei nicht neutral. “Indien hat eine Position, und diese Position ist für Frieden.” Die langjährige Partnerschaft seines Landes zu Russland beschrieb er als “beständig wie ein Polarstern”.

Freihandelsabkommen

Beide Länder arbeiten laut Modi zudem daran, ein Freihandelsabkommen der von Moskau angeführten Eurasischen Wirtschaftsunion mit Indien abzuschließen. Putin sieht die Union, die auch Armenien, Belarus, Kasachstan und Kirgisistan umfasst, als wirksames Mittel gegen westliche Sanktionen. “Es ist unsere gemeinsame Priorität, die indisch-russische Wirtschaftspartnerschaft zu neuen Höhen zu führen”, sagte Modi.

Beide Seiten unterzeichneten zudem Vereinbarungen über die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, einschließlich des Austauschs von Fachkräften, im Gesundheitswesen, bei der Lebensmittelsicherheit und der Düngemittelherstellung.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Kommentare
39
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Kommentare
39
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Kommentare
38
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Kommentare
37
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
37
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Anzeigen
Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür.
Geschenktipp zu Weihnachten
Geschenktipp zu Weihnachten
Die Cineplexx Gift Card – Schenke Freude, schenke Kino
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 