Putins Lügen-Minister kassiert schallendes Gelächter – VIDEO

Russlands Außenminister Sergei Lawrow ist für seine Lügen bekannt. Seit Jahrzehnten ist er treuer Kreml- und Putindiener. Was immer Putin ausheckt, Lawrow ist dabei. Das führt mitunter zu kuriosen Aussagen, die oft nur schwer zu ertragen sind. Jetzt hat er – wieder Mal – den Vogel abgeschossen.

Auf einer Konferenz in Indien hat Sergei Lawrow kürzlich auf Englisch behauptet, sein Land versuche, den Krieg zu beenden. Erneut machte er den Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich und spricht von einem Angriffskrieg gegen Russland.

Er sagte auf eine Frage nach der Energiepolitik seines Landes: “Wissen Sie, der Krieg, den wir versuchen zu beenden und der gegen uns angefangen wurde, indem man die Ukraine benutzte …”.

Nach einer kurzen, durch das Lachen aus dem Publikum verursachten Pause fügte er dann zunächst stockend hinzu, (der Krieg) habe die Politik Russlands beeinflusst, auch die Energiepolitik. Russland werde sich niemals mehr auf Partner im Westen verlassen. Vielmehr wolle man in der Energiepolitik zuverlässige Partner, Indien und China zählten sicher dazu.

Wort “Krieg” in den Mund genommen

Für Verwunderung sorgte außerdem, dass Sergei Lawrow den Krieg beim Namen nannte. Auf Kreml-Geheiß heißt das, was gerade in der Ukraine stattfindet, nämlich offiziell “militärischen Spezialoperation”.

In den sozialen Netzwerken löste das Gelächter auf Lawrows Lügen-Aussagen ein grosses Echo aus. Sergei Lawrow werde zu einer Witzfigur, die Weltmacht werde einfach ausgelacht, das müsse peinlich sein, so einige Reaktionen.

War Wodka im Spiel?

Indes kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Putins Außenminister zuvor ins Wodka-Glas geschaut hat. Er ist nämlich nicht nur als Kettenraucher bekannt. Politische Gespräche soll er nicht selten bei dem einen oder anderen Glas Wodka führen, wie der Merkur berichtet.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock berichtete dem Spiegel von einem Wodka-Angebot Lawrows, das sie ausgeschlagen habe: Am 18. Jänner 2022 kam Baerbock mit ihm in Moskau zu Gesprächen zusammen. Nach der Vorspeise des Mittagessens habe ihr Lawrow einen Wodka angeboten, schreibt das Nachrichtenmagazin, Baerbock habe jedoch abgelehnt. Lawrow habe sie nachdrücklich aufgefordert, das Glas in die Hand zu nehmen. Doch erneut lehnte die Norddeutsche ab.

“Seit Jahrzehnten ein notorischer Lügner”

Der frühere Bundesinnenminister Deutschlands, Gerhart Baum von der FDP erklärte im März 2022 bei RTL, dass Lawrow „seit Jahrzehnten ein notorischer Lügner“ sei. Der Publizist Karl Schlögel wirft Lawrow vor, dass er „alle Hemmungen fallen gelassen“ habe. Seine wirren Auftritte gipfelten darin, dass er mit Blick auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, einen Juden, behauptete, dass „die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind“.