Regierungskommissar Vito Cusumano zum Abschiedsbesuch bei Bürgermeister Corrarati

Von: mk

Bozen – Der Regierungskommissar für die Provinz Bozen, Präfekt Vito Cusumano, hat heute Bürgermeister Claudio Corrarati im Bozner Rathaus seinen Abschiedsbesuch abgestattet. Präfekt Cusumano tritt demnächst eine neue Stelle in L’Aquila an.

Bei dem Gespräch, das in einer sehr freundschaftlichen Atmosphäre stattfand, dankte Bürgermeister Corrarati dem Regierungskommissar für seinen Einsatz für die Stadt Bozen in den vergangenen achteinhalb Jahren. Der Bürgermeister betonte, dass der Regierungskommissar stets großes Interesse für Bozen gezeigt hat, und er hob auch hervor, dass Herr Cusumano auch in sehr schwierigen Zeiten wie der Coronapandemie stets ein besonnener und umsichtiger Ansprechpartner war.

Regierungskommissar Cusumano dankte seinerseits und sagte, dass er in Bozen sehr wohlwollend aufgenommen worden ist. Sein Dienst für die Stadt war für ihn und seine Familie sehr positiv und eine Bereicherung. Der Regierungskommissar lobt die Effizienz der lokalen öffentlichen Dienste und das Engagement der Gemeindeverwaltung, und er wünschte der Stadt, dass der Zusammenhalt weiter wächst und dass sie die Herausforderungen der Zukunft, seien sie kurz- oder langfristig, gut meistert.

Der Abschiedsbesuch zeigte die enge Bindung, die sich in den vergangenen Jahren zwischen dem Regierungskommissar und der Gemeindeverwaltung entwickelt hat und die von Dialog und gegenseitiger Wertschätzung geprägt war, verbunden mit der Hoffnung, dass sich dies auch in den nächsten Jahren fortsetzen möge.