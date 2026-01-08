Regierungskommissarin in Bozen im Gespräch mit Landeshauptmann

Von: mk

Bozen – Am Donnerstag hat Landeshauptmann Arno Kompatscher im Palais Widmann die neue Regierungskommissarin für das Land Südtirol, Maddalena Travaglini, zu einem Antrittsbesuch empfangen. Beide bekräftigten ihre Bereitschaft zu einer konstruktiven institutionellen Zusammenarbeit im Interesse der Bürgerinnen und Bürger.

Der Landeshauptmann hob die sehr gute Zusammenarbeit und das gegenseitige Einvernehmen hervor, die das Verhältnis zwischen den beiden Institutionen bisher geprägt hatten. Dies war auch beim Abschiedsbesuch des bisherigen Regierungskommissars Vito Cusumano deutlich geworden. Ihm folgt nun Präfektin Travaglini.

Im Mittelpunkt der weiteren Zusammenarbeit stehen vor allem Fragen der Sicherheit, die Weiterentwicklung der Südtiroler Autonomie, der soziale Zusammenhalt sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit klimatischen Herausforderungen. Der regelmäßige Austausch zwischen dem Land Südtirol und dem Regierungskommissariat sei entscheidend, um eine effiziente Verwaltung im Interesse der Bevölkerung zu gewährleisten, betonte Landeshauptmann Kompatscher. Travaglini schloss sich dieser Einschätzung an und bestätigte den gemeinsamen Willen, den Dialog für Entwicklung, Sicherheit und Lebensqualität in Südtirol fortzusetzen.

Maddalena Travaglini startete ihre Karriere im Präfekturdienst 1990 in Rom im Innenministerium bei der Generaldirektion für Kultusangelegenheiten. 1995 wechselte sie in die Zentraldirektion für allgemeine Angelegenheiten und Personalpolitik. Sie übernahm dort vielfältige Aufgaben, stieg zur Führungskraft auf und wirkte bis Dezember 2010 als Vizepräfektin in Viterbo. Ab 2011 leitete sie nacheinander das Amt für die Ordnung der öffentlichen Verwaltungen im Rahmen des Amtes für Gesetzgebungsangelegenheiten und parlamentarische Beziehungen, das Amt für öffentliche Hilfe, Zivilschutz und Katastrophenschutz sowie das Amt für territoriale Angelegenheiten und lokale Autonomien. Seit September 2021 führte sie das Kabinett des Staatssekretärs im Innenministerium, Abgeordneten Ivan Scalfarotto, in der Regierung Mario Draghi, und ab November 2022 übernahm sie dieselbe Funktion für Staatssekretärin Abgeordneten Wanda Ferro in der Regierung Meloni. Am 7. Jänner wurde sie zur Präfektin ernannt und übernahm das Amt der Regierungskommissarin für das Land Südtirol.