Aktuelle Seite: Home > Politik > Regierungskommissarin in Bozen im Gespräch mit Landeshauptmann
Zusammenarbeit im Interesse der Bürger

Regierungskommissarin in Bozen im Gespräch mit Landeshauptmann

Donnerstag, 08. Januar 2026 | 14:18 Uhr
20260108_Antrittsbesuch Regierungskommissarin Maddalena Travaglini_greta stuefer 2
LPA/Greta Stuefer
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Am Donnerstag hat Landeshauptmann Arno Kompatscher im Palais Widmann die neue Regierungskommissarin für das Land Südtirol, Maddalena Travaglini, zu einem Antrittsbesuch empfangen. Beide  bekräftigten ihre Bereitschaft zu einer konstruktiven institutionellen Zusammenarbeit im Interesse der Bürgerinnen und Bürger.

Der Landeshauptmann hob die sehr gute Zusammenarbeit und das gegenseitige Einvernehmen hervor, die das Verhältnis zwischen den beiden Institutionen bisher geprägt hatten. Dies war auch beim Abschiedsbesuch des bisherigen Regierungskommissars Vito Cusumano deutlich geworden. Ihm folgt nun Präfektin Travaglini.

Im Mittelpunkt der weiteren Zusammenarbeit stehen vor allem Fragen der Sicherheit, die Weiterentwicklung der Südtiroler Autonomie, der soziale Zusammenhalt sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit klimatischen Herausforderungen. Der regelmäßige Austausch zwischen dem Land Südtirol und dem Regierungskommissariat sei entscheidend, um eine effiziente Verwaltung im Interesse der Bevölkerung zu gewährleisten, betonte Landeshauptmann Kompatscher. Travaglini schloss sich dieser Einschätzung an und bestätigte den gemeinsamen Willen, den Dialog für Entwicklung, Sicherheit und Lebensqualität in Südtirol fortzusetzen.

Maddalena Travaglini startete ihre Karriere im Präfekturdienst 1990 in Rom im Innenministerium bei der Generaldirektion für Kultusangelegenheiten. 1995 wechselte sie in die Zentraldirektion für allgemeine Angelegenheiten und Personalpolitik. Sie übernahm dort vielfältige Aufgaben, stieg zur Führungskraft auf und wirkte bis Dezember 2010 als Vizepräfektin in Viterbo. Ab 2011 leitete sie nacheinander das Amt für die Ordnung der öffentlichen Verwaltungen im Rahmen des Amtes für Gesetzgebungsangelegenheiten und parlamentarische Beziehungen, das Amt für öffentliche Hilfe, Zivilschutz und Katastrophenschutz sowie das Amt für territoriale Angelegenheiten und lokale Autonomien. Seit September 2021 führte sie das Kabinett des Staatssekretärs im Innenministerium, Abgeordneten Ivan Scalfarotto, in der Regierung Mario Draghi, und ab November 2022 übernahm sie dieselbe Funktion für Staatssekretärin Abgeordneten Wanda Ferro in der Regierung Meloni. Am 7. Jänner wurde sie zur Präfektin ernannt und übernahm das Amt der Regierungskommissarin für das Land Südtirol.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
63
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
39
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Kommentare
33
Blackout in Berlin: Vulkangruppe weist Russland-Spekulationen zurück
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Kommentare
29
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Dänemarks Albtraum: Trump lockt Grönlands Separatisten mit “Assoziierungsvertrag”
Kommentare
27
Dänemarks Albtraum: Trump lockt Grönlands Separatisten mit “Assoziierungsvertrag”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 