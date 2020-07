Reinhold Messner: “Langer fehlt mehr als sonst”

Bozen – „Mehr als sonst fehlt die Stimme von Alexander Langer, auch jetzt während der Proteste in den USA wären seine klaren Wort erforderlich“, das sagt Reinhold Messner, der König der Achttausender, anlässlich des 25. Todestages von Langer.

In Südtirol war Langer 1978 der erste Landtagsabgeordnete der von ihm wesentlich geprägten alternativen Bewegung. In Italien zählte er ab den frühen 1980-er-Jahren zu den maßgeblichen Wegbereitern der grünen Partei, die er von 1989 bis zu seinem Tod 1995 im Europaparlament vertrat. Am 3. Juli 1995 nahm sich Alexander Langer nahe seiner Wahlheimat Florenz in einem Olivenhain unerwartet das Leben.

Langer und Messner saßen beide für die Grünen im Europaparlament und waren Freunde, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch.

„Ganze Nächte haben wir bei mir zu Hause mit dem damaligen Landeshauptmann Luis Durnwalder diskutiert“, erinnert sich Messner. Die Verdienste von Alexander Langer für Minderheiten, den Sozialbereich und die Ökologie seien beachtlich. „Er glaubte an den Dialog und war Pragmatiker“, so die Bergsteigerlegende.

Messner zeigt sich überzeugt, dass es ohne Langer auch kein Landeshauptmann Arno Kompatscher in Südtirol möglich gewesen wäre. Dieser habe einige „langerianische Positionen“ übernommen, die bis vor Kurzem für einen SVP-Politiker nicht vorstellbar gewesen seien, so Messner.