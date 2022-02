Renè Ploner neuer persönlicher Referent von Landesrat Achammer

Bozen – Renè Ploner nimmt mit 1. März seine Arbeit als persönlicher Referent von Landesrat Philipp Achammer auf. Damit tritt er die Nachfolge von Dietmar Pattis an, der acht Jahre Landesrat Achammer als engster Berater zur Seite stand und nun in die Privatwirtschaft gewechselt ist.

“Renè Ploner ist jemand, der fachliche Themen schnell durchdringt, als Gemeindereferent das Ohr an der Bevölkerung hat und viel politisches Gespür besitzt”, sagt Landesrat Achammer. “Ich schätze an ihm sein Organisationsgeschick, seine absolute Zuverlässigkeit und seine freundlich-verbindliche Kommunikation.”

Aufgewachsen in Kiens, studierte Ploner Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck. 2020 wurde er in den Gemeinderat von Kiens gewählt, wo er als jüngster Gemeindereferent die Bereiche Jugend, Kultur, Migration und Sport verantwortet und erste Erfahrungen in der Verwaltung sammelte. Seit Juni 2021 arbeitet Ploner im Team von Landesrat Achammer. Mit der Ernennung Ploners zum persönlichen Referenten ist das Kernteam von Landesrat Achammer wieder komplett.