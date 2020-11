Renzler: Sozialer Frieden in Südtirol darf nicht gefährdet werden

Notfalls in anderen Bereichen einsparen

Bozen – Im Dezember wird sich der Südtiroler Landtag mit dem Haushalt befassen. Die finanzielle Unterstützung sozial benachteiligter Menschen muss unbedingt berücksichtigt werden. „Es müssen alle Mittel ausgeschöpft werden, damit schwächere Kategorien nicht unter die Räder kommen“, sagt der Landtagsabgeordnete Helmuth Renzler.

Aufgrund der Coronakrise stellt der diesjährige Landeshaushalt eine große Herausforderung dar. Es gilt unzählige Bereiche zu unterstützen und gleichzeitig einen guten Ausgleich zu finden.

„Der Haushalt wird heuer ein Balanceakt, der uns Abgeordneten alles abverlangt. Wir werden und müssen unsere gesamte Energie aufbringen, um einen guten und gleichzeitig sozial gerechten Haushalt auf die Beine zu stellen“, unterstreicht Helmuth Renzler.

Sozialbereich unbedingt vorrangig behandeln

Eine ausgewogene soziale Fürsorge ist existentiell für eine Sozialgesellschaft. Südtirol hat in Vergangenheit bewiesen, dass die Menschen im Vordergrund stehen. Es gibt eine Vielzahl von Sozialhilfeunterstützungen für Menschen in Not.

„Die sozialen Unterstützungsmaßnahmen dürfen heuer auf keinen Fall gekürzt, sondern müssen vielmehr aufgestockt werden. Es muss den Menschen auch in den nächsten Jahren möglich sein, ein menschenwürdiges Leben zu leben, und zwar unabhängig von der gesellschaftlichen Stellung jedes einzelnen und seines Lebensalters“, unterstreicht Helmuth Renzler.

Notfalls in anderen Bereichen einsparen

Alle Bereiche im Haushalt sind wichtig. Bei einem geringeren Budget muss man aber entscheiden, welche Bereiche Priorität haben. Nicht alle Finanzierungen sind lebensnotwendig.

„Im Landeshaushalt darf deshalb auf keinen Fall beim Sozialen gespart werden. Eine gerechte Verteilung der Geldmittel ist nämlich die Basis für sozialen Frieden in unserem Land. Es ist unbedingt notwendig, dass auch den Menschen mit geringeren finanziellen Mitteln ermöglicht wird, ein eigenständiges und finanziell abgesichertes Leben zu leben. Des weiteren muss auch weiterhin für Jugendliche und junge Erwachsene die finanzielle Unterstützung seitens des Landes beim Bau oder Kauf einer Eigentumswohnung gewährleistet werden“, fasst der Landtagsabgeordnete Helmuth Renzler zusammen.