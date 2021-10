Rösch gratuliert und dankt

Meran – Einen Tag nach seiner knappen Niederlage bei der Stichwahl ums Bürgermeisteramt gratuliert Paul Rösch dem neuen Bürgermeister Dario Dal Medico und bedankt sich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern. Die Arbeit für ein soziales und nachhaltiges Meran will die Liste Rösch/Grüne als stärkste Fraktion im Gemeinderat fortsetzen.

„Gratulation an Dario Dal Medico zum Sieg. Ich wünsche ihm alles Gute für die kommenden Jahre als Bürgermeister und danke ihm auch für einen von beiden Seiten fair geführten Wahlkampf – so soll es in einer Kulturstadt wie Meran sein“, sagte Rösch. „Bedanken möchte ich mich bei allen Wählerinnen und Wählern, die mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben, bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern in unserem hervorragenden Team und insbesondere auch bei den Bündnispartnern für die harmonische Zusammenarbeit im Wahlkampf, die wir gerne weiterführen möchten.“

„Wir stehen für Gespräche zu konkreten Inhalten bereit. Jetzt entscheidet aber erst einmal Dario Dal Medico, wie es weitergeht“, so Rösch weiter.

„Unabhängig davon, wer letzten Endes die Regierung bilden wird, werden wir unsere Arbeit für das sozial-ökologische Meran der Zukunft als meistgewählte und mit zehn Sitzen stärkste Fraktion im Gemeinderat fortsetzen. Es gibt eine Reihe von konkreten Vorschlägen und Projekten, für die wir von den Meranerinnen und Meraner gewählt worden sind und für deren Umsetzung wir uns weiterhin stark machen. Dazu zählen vor allem die in der letzten Amtsperiode vom Gemeinderat mit großen Mehrheiten verabschiedeten Pläne in den Bereichen Soziales, Mobilität sowie Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel“, so Rösch.