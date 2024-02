Russische Soldaten bewundern bombardierte Wohnungen

Russland setzt den Angriffskrieg auf die Ukraine weiter mit aller Härte fort. Weil immer wieder Wohngebiete unter Artillerie- und Raketenbeschuss geraten, leidet auch die Zivilbevölkerung unter den Angriffen. Nun ist ein bizarres Video aufgetaucht, das einen Blick hinter die Zerstörungswut wirft.

Das Video, das offensichtlich von russischen Soldaten gedreht wurde, zeigt ein zerbombtes Mehrfamilienhaus.

Gleichzeitig hört man die Soldaten im Hintergrund, wie sie sich voller Bewunderung über die Ausstattung der Wohnungen unterhalten. „Sieh mal, da gibt es ein Bücherregal, aber da kommst du nicht hin“, erklärt einer der Männer. „Schau, da ist ein Fernseher. Und er ist noch ganz!“, erwidert sein Kollege.

"Shit, their apartments aren't small at all; they're so spacious. I think I'll take the crib for myself, it's f*cking awesome. And there's a TV intact, but you can't get there…"

