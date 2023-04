Russischer Inlandsgeheimdienst FSB sieht rot wegen zwölf Euro

Krim – Auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim ist ein junger Mann zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Der Grund dafür: Er soll umgerechnet etwa zwölf Euro an ein ukrainisches Freiwilligenbataillon überwiesen haben, berichtet unter anderem “Euromaidan Press”.

Während der 21-jährige Krimtartar Appaz Kurtamet das erste Haftjahr im Gefängnis verbringen muss, wird im Anschluss in eine Strafkolonie überstellt.

Der junge Mann hat die Summe einem Bekannten geliehen. Das sollte ihm zum Verhängnis werden.

Crimean Tatar Appaz Kurtamet was sentenced to 7 years of imprisonment in occupied Crimea for sending UAH 500 ($12,5) to his friend from the Ukrainian army

Russian FSB claimed he was “financing an illegal armed formation,” and the "court" approved. https://t.co/ZxWxSY8ifB pic.twitter.com/NcPdiopAxs

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 23, 2023