Russisches Militär fürchtet um Sicherheit ihrer Telegram-Chats

Von: Ivd

Paris – Die Festnahme von Telegram-Gründer Pawel Durow am Samstag in Paris hat weitreichende Folgen für die Kommunikationsstrukturen des russischen Militärs und sorgt unter russischen Militärbloggern für große Besorgnis. Auch in der Bevölkerung ist die Unterstützung des Milliardärs unverkennbar groß.

The rally in support of Pavel Durov, who was detained in Paris, is ongoing in Moscow.

Protesters are bringing paper airplanes to the French embassy. pic.twitter.com/quv2jxEapc

— Russian Market (@runews) August 25, 2024