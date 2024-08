Chef von Messenger-App Telegram in Frankreich festgenommen

Zeitgleich mit Putin in Baku

Von: mk

Paris – Der Gründer des Messengerdienstes Telegram, Pawel Durow, ist laut einem Bericht vom Nachrichtensender LCI bei Paris festgenommen worden. Beamte nahmen den 39-Jährigen am Samstagabend nach seiner Ankunft aus Aserbaidschan am Flughafen Le Bourget in Gewahrsam.

Nach dem russischen Milliardär, der auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, haben die Behörden des Landes gesucht.

Die Justiz in Frankreich wirft Durow vor, zu wenig zu unternehmen, um gegen die Nutzung von Telegram für kriminelle Aktivitäten vorzugehen. Nach Angaben des französischen Fernsehsenders TF1 wurde der Haftbefehl gegen den Gründer der Messenger-App ausgestellt, weil Durov nicht mit französischen Sicherheitskräften kooperiert habe. Diese mache ihn zum Komplizen von Drogenhandel und anderen schweren Verbrechen.

Der Telegram-Chef hatte sich zur gleichen Zeit wie Kreml-Despot Wladimir Putin in Baku aufgehalten. Informationen über ein Treffen gibt es allerdings nicht.

Durov soll auch wegen des Verdachts befragt werden, einen Manager von Staatspräsident Emmanuel Macron über Telegram abgehört zu haben. Im Fall einer Verurteilung drohen dem 39-Jährigen bis zu 20 Jahre Haft.

Die russische Botschaft in Frankreich hat sich des Falls bereits angenommen. Dies vermeldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass, die eine Stellungnahme des Außenministeriums in Moskau zitierte. Man habe sofort Schritte unternommen, die in einer solchen Situation notwendig seien, und sei bemüht, die Situation zu klären, „obwohl die Vertreter des Geschäftsmanns keinen Antrag gestellt haben“, hieß es.

Der Nachrichtendienst Telegram wurde von den Brüdern Nikolai und Pawel Durow gegründet, die bereits das Netzwerk Vkontakte ins Leben gerufen hatten – eine Art russisches Facebook.

Bei Telegram werden Chats Ende-zu-Ende-verschlüsselt und gelten damit als sicherer. Die App wirbt damit, dass sie im Gegensatz zu vergleichbaren US-Angeboten Daten von Nutzern nicht zu kommerziellen Zwecken preisgibt. Gleichzeitig steht Telegram in der Kritik, weil die App unter anderem von Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern als Plattform genutzt wird. Den Verantwortlichen von Telegram wird vorgeworfen, nicht konsequent genug gegen Hassrede und Gewaltaufrufe vorzugehen.

Durow hatte Vkontakte wegen zunehmenden Drucks der russischen Behörden verkauft und Russland im Jahr 2014 verlassen. Der Firmensitz von Telegram befindet sich derzeit in Dubai.