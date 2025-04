„Russland führt zwei Kriege“ – VIDEO

Von: mk

Seit über drei Jahren führt Kreml-Despot Wladimir Putin seinen blutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Immer wieder lässt Moskau seine Raketen auch inmitten ukrainischer Städte niederkrachen, wie zuletzt in Sumy, während an der Front um jeden Meter gerungen wird. Doch Moskau prescht nicht nur mit Soldaten und militärischem Gerät vor, sondern führt seit Jahren noch einen weiteren Krieg. Dies erklärte Militärexperte Carlo Masala im Gespräch mit n-tv. Ihm zufolge habe es der Kreml auf die westliche Ordnung abgesehen.

„Was bei der Gesellschaft erst einmal sacken muss, ist die Tatsache, dass Russland zwei Kriege führt: Russland führt einen Krieg in der Ukraine gegen die Ukraine – und Russland führt seit mindestens einer Dekade einen Krieg gegen unsere westeuropäischen Gesellschaften“, betont Masala. Ziel sei es seiner Ansicht nach, diese Gesellschaften zu destabilisieren und ihre demokratische Grundordnung zu untergraben. Moskau sei dabei auch nicht so „unerfolgreich“.

„Wir müssen als Gesellschaft, die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verteidigung der Demokratie wiederzuentdecken, und zwar vollumfänglich“, betont der der Militärexperte.

Verteidigung geschehe laut Masala nicht „nur mit der Waffe in der Hand an der Ostflanke“. „Das wird die wenigsten betreffen“, erklärt der Experte. Verteidigung der Demokratie bedeute vielmehr die Auseinandersetzung mit denjenigen, die daran zweifeln.

Masala merkt an, dass ein bedeutender Teil der Menschen nicht mehr vollständig an die Problemlösungsfähigkeit des demokratischen Verfassungsstaates glaube, was die Demokratie unterminiere. „Zählen Sie die Stimmen des BSW und der AfD zusammen, dann sind Sie bei 25 Prozent“, erinnert der Experte an das Ergebnis der letzten Bundestagswahlen in Deutschland.

Die Menschen, die in Westdeutschland aufgewachsen sind, kennen laut Masala nichts als Stabilität, Sicherheit und wachsenden wirtschaftlichen Wohlstand. „Wir sind Opfer unseres eigenen Erfolges geworden“, so der Militärexperte. Die Menschen könnten sich gar nicht mehr vorstellen, dass diese demokratische Staatsform von innen her ausgehöhlt und abgebaut werden könne.

„Die Selbstbehauptung der Gesellschaften bei der Verteidigung der Demokratie ist entscheidend, um diesen gesamten Prozess bestehen zu können“ schließt der Experte.