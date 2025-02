Russland griff Ukraine mit Marschflugkörpern und Drohnen an

Von: APA/dpa

Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Dienstag laut Militärangaben aus Kiew mit einer Kombination aus Kampfdrohnen und Marschflugkörpern angegriffen. Die Marschflugkörper seien von vier strategischen Bombern vom Typ Tupolew Tu-95 über dem russischen Wolgagebiet bei Engels gestartet worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Angaben zu Einschlägen oder Abschüssen in diesem Zusammenhang wurden bisher nicht gemacht. In Sumy wurde indes eine Person durch Beschuss getötet.

Das Kiewer Militär änderte in der Nacht alle paar Minuten seine Warnmeldungen an die Bevölkerung, weil die lenkbaren Marschflugkörper ähnlich wie Kampfdrohnen über der Ukraine mehrfach die Richtung wechselten. Einzelne russische Drohnen stellten bis in die Vormittagsstunden eine Gefahr dar.

Sechs von sieben eingesetzten Marschflugkörpern konnten der Luftwaffe zufolge abgeschossen werden. Nur eine von insgesamt 213 russischen Drohnen hat demnach ihr Ziel erreicht. Alle anderen seien entweder abgeschossen oder mittels elektronischer Kampfführung vorzeitig zu Fall gebracht worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht im Detail unabhängig überprüfen.

Ein Toter in Sumy, eine Verletzte bei Kiew

Durch Drohnen wurden bei den Kreisstädten Obuchiw und Fastiw südlich von Kiew mehrere Gebäude beschädigt. Eine Frau erlitt Verletzungen, wie die Militärverwaltung des Kiewer Umlands mitteilte. Schwere Schäden durch Drohnen und Artilleriebeschuss gab es im nordöstlichen Gebiet Sumy. Dort wurde ein Zivilist getötet. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist diese Woche in sein viertes Jahr gegangen.