Russland hat Tausende ukrainische Kinder entfÃ¼hrt

Kiew – Im Schatten von Moskaus Angriffskrieg auf die Ukraine geschieht Unvorstellbares: Tausende ukrainische Kinder sind nach Russland entführt und dort in Umerziehungslager gesteckt worden. Das haben Recherchen nun bestätigt. Die verzweifelten Eltern wissen nicht, wie sie ihre Kinder zurückbekommen können.

Wie Nachforschungen des EBU Investigativnetzwerks belegen, haben zahlreiche ukrainische Eltern ihre Kinder nach Sommercamps oder nach Kontrollen an Checkpoints nie wieder gesehen. Laut der US-amerikanischen Eliteuniversität Yale sollen rund 6.000 ukrainische Kinder durch Russland verschleppt worden sein.

Die russischen Verantwortlichen argumentieren, die Kinder würden zur eigenen Sicherheit ins Land geholt. Vertreter der russischen Regierung hätten sogar deutlich gemacht, dass ihr Ziel darin bestehe, jegliche Bindung der Kinder an die Ukraine durch eine Liebe zu Russland zu ersetzen. Eines der entführten Kinder, die identifiziert werden konnten, war erst vier Monate alt.

Im Eilverfahren bekommen die Kinder die russische Staatsbürgerschaft. Manche werden auch illegal zur Adoption freigegeben.

Die meisten landen jedoch in politischen Umerziehungslagern. Dank der Organisation „Save Ukraine“ konnte das in einigen Fällen verhindert werden. Zuletzt konnten Aktivisten rund 150 verschleppte Kinder befreien, um sie wieder mit ihren Familien in der Ukraine zu vereinen.

Die Minderjährigen sind zurück bei ihren Angehörigen. Viele andere Familien haben dieses Glück jedoch nicht.