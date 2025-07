Russland überzieht Kiew erneut mit Luftangriffen

Von: APA/dpa/Reuters

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, weitere 13 wurden verletzt, wie Militärverwaltungschef Tymur Tkatschenko bei Telegram schrieb. Die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde nach Angaben eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur in mehreren Wellen mit Drohnen und Raketen attackiert. Behördenangaben nach lösten herabstürzende Drohnentrümmer in mehreren Stadtteilen Brände aus.

Im Zentrum der Dreimillionenstadt war heftiges Flugabwehrfeuer zu hören. Eines der Angriffsziele war Militärbeobachtern zufolge der Militärflughafen bei Wassylkiw südlich von Kiew. In mehr als der Hälfte des Landes war Luftalarm ausgelöst worden. Die ukrainische Luftwaffe hatte vor dem Anflug der Raketen und Dutzenden Kampfdrohnen gewarnt.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion und drängt wegen intensiver werdender russischer Angriffe auf eine Verstärkung der Flugabwehr durch die westlichen Verbündeten.