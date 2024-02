Die Stimmung ist in Russland nicht die beste

Moskau – Kreml-Despot Wladimir Putin hat im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung davon gesprochen, dass “das historische Russland auferstanden” sei. Doch glaubt man einer aktuellen Umfrage, sieht das ein Großteil der Russen anders. Besonders Putin selbst stößt auf wenig Zustimmung.

Laut einer im Januar durchgeführten Meinungsumfrage des öffentlichen Meinungsforschungszentrums in Russland sind weniger als zehn Prozent der Russen stolz auf Putin, die russischen Streitkräfte und ihr Vorgehen in der Ukraine.

Der Umfrage zufolge sagen mit rund 52 Prozent mehr als die Hälfte der russischen Bürger, dass sie “ein Gefühl des Stolzes” empfinden, wenn sie “an Russland denken”. Zugleich sind nur neun Prozent der Befragten stolz auf den russischen Präsidenten und dessen Regierung.

Nur fünf Prozent sind stolz auf die Armee und deren Waffenarsenal und nur acht Prozent empfinden Stolz auf die “Siege während der militärischen Spezialoperation”.

Auch die Idee, verloren gegangene Macht in der Welt wiederzuerlangen, stieß nicht auf große Resonanz: Nur neun Prozent gaben an, Stolz aufgrund vom “Status in der internationalen Arena” und wegen der “Außenpolitik” zu verspüren.