La Clusaz – Mutmaßlich Umweltaktivisten haben im französischen Wintersportort La Clusaz in der Region Auvergne-Rhône-Alpes mehrere Schneekanonen sabotiert und außer Betrieb gesetzt. Die Polizei ermittelt wegen Vandalismus.

Laut dem Sender “France 3” werden Umweltproteste hinter den Manipulationen vermutet. Bislang habe sich noch niemand zur Tat bekannt.

Schon im Herbst hatten Aktivisten gegen einen riesigen Wasserspeicher unter anderem zur Produktion von Kunstschnee protestiert.

Ende des Jahres wurden dann in im in der Region gelegenen Skiort Les Gets drei Schneekanonen beschädigt. Auf die Kanonen war in roter Farbe “kein Ski ohne Schnee” gesprüht worden.

Auch die französischen Wintersportgebiete litten in diesem Winter unter Schneemangel und waren aufgrund der milden Witterung auf Kunstschnee angewiesen.