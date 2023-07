Schülerreisen nach Brüssel: 250 Euro pro Schüler

Bozen – Das Land Südtirol wird künftig Schülerfahrten im Rahmen des Projekts “Jugend nach Brüssel” fördern. Landesrat Achammer hat die Absichtserklärung mit Österreich heute in Wien unterschrieben.

Um jungen Menschen aus Südtirol die Bedeutung der Europäischen Union näherzubringen und ein besseres Verständnis der Abläufe und Zusammenhänge in der EU zu ermöglichen, unterstützt das Land Südtirol künftig Schülerfahrten nach Brüssel mit 250 Euro pro Schüler. Auf diese Möglichkeit haben sich Landesrat Philipp Achammer und Österreichs Staatssekretärin für Jugend, Claudia Plakolm, geeinigt und am heutigen Donnerstag in Wien eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.

Die Europäische Union sei das Friedensprojekt, das es auch für nachfolgende Generationen zu erhalten gelte, sagt Landesrat Achammer: “Damit für junge Menschen die europäische Dimension erlebbar wird, ist es wichtig, dass sie das Herz der Europäischen Union mit ihren demokratischen Institutionen vor Ort kennenlernen.”

Bezogen auf die Absichtserklärung erklärt Landesrat Achammer: “Diese Vereinbarung mit Österreich macht es möglich, dass zukünftig auch Südtiroler Schulklassen Reisepakete, welche die Österreichische Bundesbahn, also ÖBB Rail Tours, im Rahmen des Projekts ‘Jugend nach Brüssel’ anbietet, zu den gleichen Bedingungen in Anspruch nehmen können wie Schulklassen aus Österreich.”