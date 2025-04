Schützen gedenken an Papst Franziskus

Von: luk

Bozen – Mit großer Trauer und tiefem Respekt nimmt der Südtiroler Schützenbund Abschied von Papst Franziskus, der am heutigen 21. April 2025 im Alter von 88 Jahren verstorben ist.

“Papst Franziskus war ein geistliches Oberhaupt von herausragender Menschlichkeit, Demut und Weitblick. Sein unermüdlicher Einsatz für Frieden, soziale Gerechtigkeit und den Schutz der Schöpfung hat weltweit Menschen berührt und inspiriert – weit über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus. In dieser Stunde der Trauer erinnern wir uns mit besonderer Dankbarkeit an die bewegende Wallfahrt nach Rom im Dezember 2018, bei der über 600 Schützen aus dem historischen Tirol an einer Generalaudienz mit dem Heiligen Vater teilnehmen durften. Der persönliche Segen des Papstes sowie die warmherzigen Worte, die er uns Schützen mit auf den Weg gab, werden uns stets in ehrender Erinnerung bleiben. Es war ein tief bewegender Moment der Begegnung – zwischen Tradition und Spiritualität, zwischen Heimat und Weltkirche.”

Der Südtiroler Schützenbund spricht der katholischen Kirche, dem Vatikan und allen Gläubigen auf der ganzen Welt sein aufrichtiges Beileid aus. “Möge Papst Franziskus in Frieden ruhen und sein Vermächtnis in unseren Herzen weiterleben.”