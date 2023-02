Schützenführung trifft Landeshauptmann Kompatscher

Ehrenamt in Not - auch das war Thema

Bozen – Am Donnerstag, den 16. Februar 2023 hat Landeshauptmann Arno Kompatscher den neuen Landeskommandanten Roland Seppi mit Bundesgeschäftsführer Egon Zemmer und Bundessekretär Richard Andergassen zu einem Antrittsbesuch empfangen.

Hauptthemen waren der ehemalige Bundeskanzler Bruno Kreisky und dessen Leistungen, die Österreichische Staatsbürgerschaft, die Schutzmachtfunktion Österreichs, das Recht auf Muttersprache, die deutsche Schule als Grundpfeiler der Autonomie, Ärzteausbildung am Beispiel Österreichischer Fachausbildung und nicht zuletzt „Ehrenamt in Not“, das sogenannte „Damoklesschwert, welches über den Vereinen in Südtirol schwebt“, wie der Schützenbund in einer Aussendung erklärt.

Arno Kompatscher unterstrich, dass die Südtiroler Landesregierung alles daran setze, um die Autonomie Südtirols zu verteidigen, zu festigen und weiter auszubauen, mit dem Hauptziel, Sprache, Kultur und Tradition zu bewahren. Weiters gab er die Zusicherung, dass er sich demnächst mit den Dachverbänden zu einem Meinungsaustausch treffen möchte und zum Stand der Dinge über die Durchführungsbestimmungen in Rom bezüglich Südtiroler Ehrenamt berichten werde.

Abschließend überreichte der Landeskommandant dem Landeshauptmann das kürzlich erschienene Buch „An der Seite des Volkes“ mit dem Wunsch, sich dieses Leitmotivs zu beherzigen.