Schule und Kleinkinderbetreuung laufen am Dienstag wieder an

Bozen – Ab Dienstag gibt es an den Grundschulen wieder Präsenzunterricht. Auch Kleinkindbetreuungseinrichtung en und Kindergärten nehmen ihren Betrieb wieder voll auf.

Die Südtiroler Landesregierung hat sich am heutigen (18. November) Mittwochnachmittag mit der Frage befasst, ob und in welcher Form Schulen, Kindergärten und Dienste der Kleinkinderbetreuung in der kommenden Woche ihren regulären Dienst wieder aufnehmen sollen. Deren Tätigkeit war aufgrund der akuten Infektionslage seit Montag stark eingeschränkt worden.

Wiedereröffnung ab 24. November

Die Landesregierung hat entschieden, die Kleinkinderbetreuungsdienste, die Kindergärten und die Grundschulen am kommenden Dienstag, 24. November, für alle eingeschriebenen Kinder unter strikter Einhaltung aller geltenden Sicherheitsvorkehrungen wieder zu öffnen. Der Mittelschulunterricht hingegen wird auch in der ersten Klasse für die Geltungsdauer der aktuellen Verordnung (bis zum 29. November) vorerst weiterhin als Fernunterricht erfolgen.

Blick auf besondere Situationen

Am kommenden Montag werden die Landesregierung und die Bildungsdirektionen noch Zeit haben, allfällige organisatorische Umstellungen vorzunehmen, die sich als Folge der landesweiten Testreihe, die am Wochenende durchgeführt wird, ergeben könnten. So könnte beispielsweise Schulpersonal ausfallen, weil es in Isolation muss, sodass entsprechende Maßnahmen gesetzt werden müssen. Sollte sich in einzelnen Gemeinden oder einzelnen Schulen die Notwendigkeit ergeben, auf besondere Infektionsherde oder Situationen zu reagieren, behalten sich Landesregierung und Schulverwaltung vor, entsprechend zu reagieren.

Testangebot für Schulpersonal

Gleichzeitig arbeitet die Landesverwaltung daran, dass nach dem flächendeckenden Screening vom Wochenende für das unterrichtende Schulpersonal künftig periodische Tests angeboten werden können, um das Infektionsrisiko für das pädagogische Personal sowie für die betreuten Kinder und Schüler zu reduzieren.