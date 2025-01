Schwarzenegger bittet erneut zum Austrian World Summit

Von: apa

Bereits zum neunten Mal lädt Schauspieler Arnold Schwarzenegger im Kampf gegen die Klimakrise in Wien zum Austrian World Summit (AWS). Am 3. Juni findet die Konferenz in der Hofburg statt, Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird als Schirmherr fungieren. “Unser diesjähriges Motto ist klar und kraftvoll: Unite in Action – Terminate Pollution”, sagte Schwarzenegger laut Aussendung am Donnerstag.

Bei dem Treffen mit Teilnehmern aus über 80 Ländern sollen gemeinsame Lösungen entwickelt werden, um “Fortschritt voranzutreiben”, hieß es von dem ehemaligen kalifornischen Gouverneur Schwarzenegger. Heuer sollen vor allem “Heldinnen und Helden in den Fokus, die oft im Verborgenen für unseren Planeten und die Bevölkerung kämpfen”, so die Organisatoren. Dabei gehe es um die “Einsatzkräfte an vorderster Front der Klimakrise”. Gemeint seien dabei nicht nur Feuerwehrleute, die etwa zuletzt die Waldbrände in Kalifornien bekämpft hatten, sondern auch jene Frauen und Männer, die sich gegen Hochwässer und Sturzfluten in Spanien, Italien und auch Österreich eingesetzt hatten.

Bundespräsident Van der Bellen sieht den Gipfel als wichtiges Signal an. “Er vereint Menschen, Ideen und Lösungen aus der ganzen Welt und bündelt diese in der Wiener Hofburg. So begegnen wir gemeinsam den Herausforderungen der Klimakrise und gestalten aktiv eine nachhaltige Zukunft.”

Einsatzkräfte als Vorbilder

Die Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative, Monika Langthaler, bezeichnete die Einsatzkräfte als Vorbilder für alle. “Ihr Engagement zeigt, dass jede Entscheidung, jeder Einsatz und jedes Handeln zählt, um unsere Welt zu schützen – heute und für kommende Generationen. Deshalb wollen wir ihnen heuer am Summit auch eine Bühne geben.”

Neben der Konferenz findet erneut eine auf Lösungen orientierte Expo statt. Diese Messe für mehr Klimaschutz findet in den Räumlichkeiten der Hofburg statt und ist für alle Interessierten frei zugänglich.

“Der weltweite Fortschritt – von bahnbrechenden Umwelttechnologien bis hin zu immer nachhaltigeren Innovationen – gibt uns nicht nur Hoffnung, er ist ein unaufhaltsamer Motor des Wandels. Ja, die Herausforderungen mögen mancherorts groß und mächtig erscheinen, aber zusammen sind wir ganz klar stärker”, sagte Schwarzenegger.