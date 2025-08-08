Selenskyj: Feuerpause bei genügend Druck auf Moskau möglich

Von: APA/dpa/AFP

Die Ukraine und ihre Verbündeten sehen nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj zumindest die Möglichkeit für eine Feuerpause. Dies hänge jedoch von ausreichendem Druck auf Russland ab, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Freitag. Er habe mehr als ein Dutzend Gespräche mit Staats- und Regierungschefs geführt. Nationale Sicherheitsberater der Ukraine und verbündeter Staaten sollen noch im Laufe des Tages beraten, sagte Selenskyj weiter.

Die USA und Russland arbeiten indes einem Medienbericht zufolge an einem Plan für eine Feuerpause, der den derzeitigen Frontverlauf zumindest teilweise festschreiben würde. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen meldete, würde Russland seine Offensive in den Regionen Cherson und Saporischschja anhalten.

Den Angaben zufolge arbeiten US- und russische Vertreter an einer Vereinbarung bezüglich der Gebiete im Zusammenhang mit einem geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. Dieses könnte in der kommenden Woche stattfinden.

Putin sprach vor Trump-Gipfel mit Xi

Vor einem möglichen Gipfel mit Trump sprach Putin am Freitag mit seinen Nachbarstaaten und Verbündeten. In einem Telefonat mit Putin sagte Chinas Staatschef Xi Jinping am Freitag nach Angaben der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, China sei erfreut zu sehen, “dass Russland und die Vereinigten Staaten den Kontakt aufrechterhalten, ihre Beziehungen verbessern und eine politische Lösung der Ukraine-Krise fördern”. Die beiden Staatschefs telefonierten dem chinesischen Staatssender CCTV zufolge auf Putins Wunsch miteinander.

Putin habe Xi über die “Situation der jüngsten Kontakte und Kommunikationen” zwischen den Vereinigten Staaten und Russland sowie über die Lage in der Ukraine informiert, berichtete CCTV. Xi habe seinerseits darauf hingewiesen, dass “komplexe Probleme keine einfachen Lösungen” hätten. Er habe zudem gesagt, dass Peking immer “den Frieden und die Förderung von Gesprächen unterstützen” werde, berichtete CCTV weiter.

Putin telefonierte auch mit Modi und Staatschefs von Nachbarländern

Russland und Indien wollen unterdessen ihre Zusammenarbeit verstärken. Ministerpräsident Narendra Modi und Putin hätten bei einem Telefongespräch über den Fortschritt in den bilateralen Beziehungen beraten, teilte das Büro des indischen Regierungschefs mit. Beide Seiten hätten ihre Entschlossenheit betont, “die spezielle und privilegierte strategische Partnerschaft” zu vertiefen.

Der indische Ministerpräsident nannte Putin auf der Plattform X seinen Freund. “Ich habe ihm dafür gedankt, mich über die jüngsten Entwicklungen zur Ukraine zu informieren.” Details nannte Modi nicht. Zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verhält sich Neu-Delhi, das gleichermaßen gute Beziehungen zu Moskau und zum Westen pflegt, neutral. Laut seines Büros betonte Modi die Position Indiens, es müsse eine friedliche Lösung des Konflikts gefunden werden.

Die Unterhaltung mit Putin erfolgte inmitten zunehmender Spannungen zwischen Indien und den USA in Handelsfragen. Die Regierung in Neu-Delhi kritisierte Washingtons Ankündigung als unfair, Indien wegen seiner Öl-Importe aus Russland mit neuen Zöllen zu belegen. Mit den angedrohten zusätzlichen Zöllen in Höhe von 25 Prozent würde sich der Satz für Indien auf insgesamt 50 Prozent verdoppeln.

Nach Mitteilung des Kremls informierte Putin auch den usbekischen Präsidenten Schawkat Mirsijojew über seine Gespräche mit US-Unterhändler Steve Witkoff in Moskau am Mittwoch. Ebenso wurde der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew unterrichtet. Beide Gesprächspartner hätten diplomatische Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Krieges befürwortet, hieß es. Nähere Angaben zu den Telefonaten machte der Kreml nicht.

Russland und USA bereiten Gipfel vor

Bisher gibt es weder von den USA noch von Russland Angaben darüber, welche Vorschläge für ein Ende des Ukraine-Krieges Witkoff in Moskau gemacht hat. Vereinbart wurde aber der erste Gipfel zwischen den USA und Russland seit 2021, der bereits in den kommenden Tagen stattfinden könnte. Ein Ort wurde bis dato nicht genannt.

Auch mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko telefonierte Putin nach Angaben aus Minsk. Der Kremlchef beriet nach offiziellen Angaben zudem mit seinem Sicherheitsrat über regionale Probleme. Auf Putins Befehl führt Russland seit fast dreieinhalb Jahren Krieg gegen die Ukraine.