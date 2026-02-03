Aktuelle Seite: Home > Politik > “Shutdown” in den USA beendet
Im Kongress einigte man sich auf ein Shutdown-Ende

“Shutdown” in den USA beendet

Dienstag, 03. Februar 2026 | 23:01 Uhr
Im Kongress einigte man sich auf ein Shutdown-Ende
APA/APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Schriftgröße

Von: APA/dpa/AFP

Nach knapp vier Tagen ist der “Shutdown” in den USA beendet. Präsident Donald Trump unterzeichnete am Dienstag ein Haushaltsgesetz und beendete damit die seit Samstag andauernde Budgetsperre für einen Teil der Bundesverwaltung. Zuvor hatte der Kongress die Vorlage gebilligt.

Im Repräsentantenhaus stimmten am Dienstag 217 Abgeordnete für den Haushaltsentwurf, 214 sprachen sich dagegen aus. Mit “Ja” stimmten auch 20 Politiker der oppositionellen Demokraten, rund ebenso viele Republikaner votierten dagegen.

Hintergrund des kurzen Shutdowns war der Streit um die tödlichen Schüsse auf US-Bürger durch Bundesbedienstete in Minneapolis. Die Demokraten hatten sich zunächst geweigert, einer Budgetverlängerung für das Heimatschutzministerium zuzustimmen. Zur Voraussetzung für ihr “Ja” machten sie verschärfte Auflagen für Einsatzkräfte der Einwanderungsbehörde ICE und des Grenzschutzes, wie etwa ein Masken-Verbot.

Finanzierung bis Ende September

Der Haushaltskompromiss verlängert die Finanzierung des Großteils der Bundesverwaltung nun bis Ende September. Für das Heimatschutzministerium wurde eine zweiwöchige Übergangslösung vereinbart. Währenddessen will die Trump-Regierung mit den Demokraten über verschärfte Regeln für die Einsatzkräfte verhandeln.

Trump hatte das Repräsentantenhaus am Montag zur raschen Verabschiedung des Haushaltsentwurfs aufgefordert. “Ich hoffe, dass alle Republikaner und Demokraten sich mir anschließen und diesen Entwurf unterstützen und ihn unverzüglich zur Unterzeichnung an mich schicken”, erklärte Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social.

Einsatzkräfte von ICE führen seit Monaten Abschieberazzien in demokratisch regierten Städten wie Los Angeles, Chicago oder Minneapolis aus. In Minneapolis kamen bei Protesten gegen das Vorgehen zwei US-Bürger ums Leben: Der 37-jährige Krankenpfleger Alex Pretti wurde am 24. Jänner von Einsatzkräften erschossen, bereits am 7. Jänner war die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good getötet worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Kommentare
73
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Kommentare
67
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Kommentare
53
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Kommentare
47
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Dieser Schoko-Produzent macht sich bei Kunden unbeliebt
Kommentare
40
Dieser Schoko-Produzent macht sich bei Kunden unbeliebt
Anzeigen
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Mit SkyAlps in unter zwei Stunden in Apulien.
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 