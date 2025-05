Sieben Tote bei ukrainischem Angriff in Region Cherson

Von: APA/dpa/Reuters

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in dem von Russland besetzten Teil der südlichen Region Cherson sind laut dem von Russland eingesetzten Gouverneur mindestens sieben Menschen getötet worden. Mehr als 20 Personen seien verletzt worden, teilte Gouverneur Wladimir Saldo mit. Der Drohnenangriff habe sich am Donnerstagfrüh auf einem belebten Markt in Oleschky ereignet. Die Ukraine wurde in der Nacht von Russland mit 170 Drohnen und fünf ballistischen Raketen angegriffen.

74 Drohnen seien abgeschossen worden, 68 weitere hätten ihre Ziel vermutlich aufgrund elektronischer Störmaßnahmen nicht erreicht. Außerdem habe Russland fünf ballistische Raketen vom Typ Iskander-M auf die Ukraine abgeschossen. Solche Militärangaben sind nicht im Detail nachprüfbar, sie geben aber jeweils einen Eindruck vom Ausmaß der Angriffe.

Bei einem großen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa wurden in der Nacht auf Donnerstag nach Angaben örtlicher Behörden zwei Menschen getötet und 15 weitere verletzt. Mehrstöckige Wohnhäuser, ein Supermarkt, eine Schule und Autos seien beschädigt worden und mehrere Brände ausgebrochen, teilte Regionalgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. Er sprach den Hinterbliebenen der Opfer sein Beileid aus.

Auch die Großstadt Charkiw war in der Nacht laut Angaben des regionalen Militärverwalters Oleh Synjehubow einmal mehr Ziel von Attacken. Demnach brach ein Feuer aus. In der nordukrainischen Stadt Sumy unweit der russischen Grenze wurde eine Industrieanlage getroffen, wie der geschäftsführende Bürgermeister Artem Kobsar bei Telegram mitteilte.

Das russische Außenministerium sprach bezogen auf den ukrainischen Angriff auf die von Russland besetzte Region Cherson von einem “verbrecherischen Vorgehen” Kiews, das auch auf das Gewissen der westlichen Unterstützer gehe, die die Ukraine mit Waffen versorgten. “Es ist ganz offensichtlich, dass hinter den eitlen und unbegründeten Forderungen nach der sogenannten Wiederherstellung der Ukraine in ihren Grenzen von 1991 des Kiewer Regimes und der Kräfte im Westen, die es unterstützt, der kannibalistische Instinkt steht, alles Russische auszurotten”, heißt es weiter in der Mitteilung.