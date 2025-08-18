Sieben Tote durch russischen Drohnenangriff auf Charkiw

Von: APA/Reuters/dpa

Beim massivsten russischen Drohnenangriff seit zwei Wochen sind in einem Wohngebiet der ukrainischen Stadt Charkiw in der Nacht auf Montag laut örtlichen Behörden sieben Menschen getötet worden, darunter ein Kleinkind und ein 16-Jähriger. Zudem seien 20 weitere Menschen verletzt worden. Der Angriff erfolgte wenige Stunden vor einem geplanten Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischer Spitzenpolitiker mit US-Präsident Donald Trump in Washington.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe in der Nacht landesweit 140 Drohnen und vier Raketen gestartet. Dies sei der schwerste Angriff seit dem 4. August gewesen. Auch aus den Regionen Saporischschja, Odessa und Sumy wurden Einschläge und Verletzte gemeldet. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha schrieb auf der Plattform X, Russland sei eine “mörderische Kriegsmaschine”, die durch transatlantische Einheit und Druck gestoppt werden müsse.

Zunächst keine Stellungnahme aus Moskau

Russland erklärt, nicht gezielt Zivilisten anzugreifen. Eine Stellungnahme aus Moskau zu den jüngsten Angriffen lag zunächst nicht vor.

Die Ukraine wird seit fast dreieinhalb Jahren von Russland mit Krieg überzogen. In Washington empfängt US-Präsident Trump am Montag den ukrainischen Staatschef Selenskyj und europäische Spitzenpolitiker. Es geht dabei um Pläne für ein mögliches Kriegsende, die Trump von seinem Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Freitag in Alaska mitgebracht hat.