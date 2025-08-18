Aktuelle Seite: Home > Politik > Sieben Tote durch russischen Drohnenangriff auf Charkiw
Wohnhaus bei Angriff getroffen

Sieben Tote durch russischen Drohnenangriff auf Charkiw

Montag, 18. August 2025 | 11:57 Uhr
Wohnhaus bei Angriff getroffen
APA/APA/UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

Beim massivsten russischen Drohnenangriff seit zwei Wochen sind in einem Wohngebiet der ukrainischen Stadt Charkiw in der Nacht auf Montag laut örtlichen Behörden sieben Menschen getötet worden, darunter ein Kleinkind und ein 16-Jähriger. Zudem seien 20 weitere Menschen verletzt worden. Der Angriff erfolgte wenige Stunden vor einem geplanten Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischer Spitzenpolitiker mit US-Präsident Donald Trump in Washington.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe in der Nacht landesweit 140 Drohnen und vier Raketen gestartet. Dies sei der schwerste Angriff seit dem 4. August gewesen. Auch aus den Regionen Saporischschja, Odessa und Sumy wurden Einschläge und Verletzte gemeldet. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha schrieb auf der Plattform X, Russland sei eine “mörderische Kriegsmaschine”, die durch transatlantische Einheit und Druck gestoppt werden müsse.

Zunächst keine Stellungnahme aus Moskau

Russland erklärt, nicht gezielt Zivilisten anzugreifen. Eine Stellungnahme aus Moskau zu den jüngsten Angriffen lag zunächst nicht vor.

Die Ukraine wird seit fast dreieinhalb Jahren von Russland mit Krieg überzogen. In Washington empfängt US-Präsident Trump am Montag den ukrainischen Staatschef Selenskyj und europäische Spitzenpolitiker. Es geht dabei um Pläne für ein mögliches Kriegsende, die Trump von seinem Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Freitag in Alaska mitgebracht hat.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Kommentare
78
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Brennerautobahn im Reisechaos
Kommentare
62
Brennerautobahn im Reisechaos
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
Kommentare
41
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
“Viele verwechseln Schutzhäuser mit Hotels”
Kommentare
35
“Viele verwechseln Schutzhäuser mit Hotels”
Skandal bei Schönheitswettbewerb in Kampanien
Kommentare
33
Skandal bei Schönheitswettbewerb in Kampanien
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 