So will Südtirol dem Ärztemangel entgegenwirken

Mediziner-Ausbildung an der Claudiana ab 2024

Bozen – Der Ärztemangel in Südtirol spitzt sich zu. Das Land und der Sanitätsbetrieb wollen dieser Entwicklung mit einer Medizin-Ausbildung in Südtirol begegnen.

Im Herbst 2024 soll diese Ausbildungslinie an der Claudiana in Bozen starten – in Zusammenarbeit mit der Mailänder Universität “Cattolica del Sacro cuore” und der dortigen Medizinfakultät, die die Dozenten bereitstellt.

Zunächst gibt es 50 bis 60 Studienplätze. 35 davon sind für Studenten aus dem EU-Raum reserviert, berichtet die Zeitung Alto Adige. Die jungen Mediziner müssen sich verpflichten, nach dem Abschluss ihres Studiums vier Jahre für den Sanitätsbetrieb in Südtirol tätig zu sein.

Die Ausbildung kostet für das erste Jahr laut Schätzungen rund eine Million Euro. Im zweiten Jahr dürften Kosten von über zwei Millionen Euro anfallen.

Die Unterrichtssprache wird in englischer Sprache abgehalten. Die Praktika werden hingegen auf Deutsch und Italienisch stattfinden.