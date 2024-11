Solland-Gelände in Sinich: Wie steht’s um die Sanierung?

Von: mk

Meran – In Sinich sorgt man sich über die Zukunft des ehemaligen Solland-Geländes. Dies erklären die Meraner Grünen in einer Aussendung.

Nach der Entleerung der Anlagen sei es nun an der Zeit, das gesamte Gebiet zu reaktivieren. Das Land hat den ersten Teil der Arbeiten dafür genehmigt. Die Gemeinde hat dazu eine positive, wenn auch nicht bindende, Stellungnahme abgegeben.

„Untersuchungen haben ergeben, dass der Boden mit Schadstoffen belastet ist und entsprechend behandelt werden muss. Da auch der Grundwasserspiegel betroffen ist, muss natürlich sichergestellt werden, dass keine dieser Stoffe mit dem Wasser, das unter der Oberfläche fließt, in Kontakt kommen. Ein weiterer Aspekt ist die Eindämmung möglicher Erdrutsche am Hang oberhalb der Anlagen, der gesichert werden muss“, so die Grünen.

All dies wird bei einer Abendveranstaltung der Meraner Grünen am Mittwoch, den 6. November ab 19.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Osteria del Villaggio in der Reichstraße 38 (ehemals „dopolavoro“) zur Sprache kommen.

Anwesend sein wird auch Dr. Giulio Angelucci, Direktor des Amtes für Abfallwirtschaft der Provinz Bozen, der das Projekt persönlich betreut hat. Nach den Veranstaltungen, die die Grünen in Meran in den letzten Jahren in Sinich organisiert haben, ist dies eine weitere wichtige Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger.