Aktuelle Seite: Home > Politik > Sonnenblumenband kommt in den Landtag
Überarbeiteter Antrag soll Inklusion stärken

Sonnenblumenband kommt in den Landtag

Freitag, 30. Januar 2026 | 14:15 Uhr
alessandro_zanforlin_franz_ploner
Team K
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Der Südtiroler Landtag befasst sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Beschlussantrag Nr. 336/25 zur Einführung des sogenannten Sunflower Lanyard, des Sonnenblumenbands. Das international verwendete Symbol soll dazu beitragen, unsichtbare Behinderungen und chronische Erkrankungen im Alltag sichtbar zu machen und Betroffenen den Zugang zu mehr Verständnis und Unterstützung zu erleichtern.

Der Antrag wird in überarbeiteter Form im Plenum behandelt. Zuvor war der Text im Zuge der parlamentarischen Debatte bewusst zurückgestellt worden, um Kritikpunkte aufzugreifen und inhaltliche Anpassungen vorzunehmen. Nach Angaben der Antragsteller wurde der Vorschlag in mehreren Gesprächen weiterentwickelt, um ihn mit den unterschiedlichen Positionen im Landtag und den praktischen Anforderungen der betroffenen Stellen in Einklang zu bringen.

Am Kernanliegen habe sich jedoch nichts geändert, heißt es: Das Sonnenblumenband soll eine einfache, freiwillige und nicht diskriminierende Möglichkeit bieten, auf nicht sichtbare Einschränkungen aufmerksam zu machen – etwa im öffentlichen Raum, bei Dienstleistungen oder im Bereich der Mobilität. Neue Verpflichtungen oder Zertifizierungen sind mit der Einführung nicht vorgesehen.

Unterstützung erhält das Instrument auch aus der Praxis. Alessandro Zanforlin, Arzt, Vater eines autistischen Kindes und Mitglied des Vereins GretA, schilderte im Rahmen der Diskussion eine persönliche Erfahrung während einer Reise nach Dänemark. Dort habe das Sonnenblumenband in einer Stresssituation geholfen, rasch Unterstützung durch das Personal zu erhalten. Dadurch seien die Bedürfnisse seiner Tochter für Außenstehende unmittelbar erkennbar gewesen.

Auch der Antragsteller Franz Ploner (Team K) verweist auf den überarbeiteten Text als Ergebnis eines politischen Dialogs. Der Prozess zeige, dass es möglich sei, unterschiedliche Sichtweisen aufzunehmen und zu einer gemeinsamen Lösung zu gelangen, die betroffenen Menschen und ihren Familien konkret zugutekomme.

Die Debatte im Landtag gilt nun als wichtiger Schritt, um das Bekenntnis Südtirols zu mehr Inklusion und gesellschaftlicher Sensibilität zu unterstreichen. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Menschen mit unsichtbaren Behinderungen zu stärken und gegenseitigen Respekt im Alltag zu fördern.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kommentare
120
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
62
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Kommentare
39
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Erschütternd: “Eine unmenschliche Tat. Ich hoffe auf eine angemessene Strafe!”
Kommentare
37
Erschütternd: “Eine unmenschliche Tat. Ich hoffe auf eine angemessene Strafe!”
12.000 neue Betten sind auch für die Freiheitlichen zu viel
Kommentare
25
12.000 neue Betten sind auch für die Freiheitlichen zu viel
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 