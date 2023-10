Standseilbahn: Grüne werfen Stadtregierung „Zickzack-Kurs“ vor

Debatte in Meran

Meran – Der Meraner Gemeinderat gibt nun doch ein Gutachten zum Landesmobilitätsplan ab. SVP, Alleanza und Civica haben ein paar Tage vor Ende der Frist eine Sitzung einberufen. – drücken sich aber weiterhin vor einer klaren Position zur Standseilbahn und zum öffentlichen Verkehr.

Die Grünen hatten bereits Anfang September SVP, Alleanza und Civica aufgefordert das vom Gesetz vorgesehene Gutachten zum Landesmobilitätsplan in den Gemeinderat zu bringen und damit eine breite Debatte anzustoßen, im Anschluss dann dem Land die Wünsche und Bedürfnisse der Passerstadt offiziell zu übermitteln. Diesen Freitag, ein paar Tage vor Ende der Frist, tagt der Gemeinderat dazu. Die Grünen begrüßen, dass SVP, Alleanza und Civica einige ihrer Vorschläge im Gutachten übernommen haben, wie die Errichtung einer Zughaltestelle in Sinich. „Eine vom damaligen Bürgermeister Rösch und der ehemaligen Stadträtin für Mobilität Rohrer beauftragten Studie bezifferte die möglichen Nutzer der Haltestelle auf 150.000 Personen pro Jahr“, so die Grünen.

Zur straßenunabhängigen Verbindung würden SVP, Alleanza und Civica hingegen immer noch keine klaren Worte finden, erklären die Grünen: „So wird der ursprüngliche Vorschlag des Bürgermeisters, die Talstation am Karl-Wolf Parkplatz errichten zu wollen, wieder zurückgenommen.“ Der unter Bürgermeister Paul Rösch verabschiedete Masterplan zur Stadtentwicklung habe die Talstation in der Galileistraße vorgesehen.

„SVP, Alleanza und Civica wollen sich laut ihrem Gutachten mit dem Projekt zur straßenunabhängigen Verbindung erst befassen, sobald das Optimierungsverfahren abgeschlossen sei“, so die Grünen. Sie kündigen daher einen Antrag zur Änderung des Gutachtens zum Landesmobilitätsplan an.

„Die Naherholungszone Lazag muss durch eine Trasse auf der flussabwärts rechten Seite der Passer geschützt werden, es muss eine gleichermaßen attraktive Anbindung zwischen Meran und Dorf Tirol vorgesehen werden und die Nutzung der Standseilbahn muss mit dem Südtirolpass zu einem fairen Preis erfolgen“, so die Grünen.