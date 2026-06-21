Aktuelle Seite: Home > Politik > Starmer denkt über “politische Realitäten” nach
Starmer steht schwer unter Druck

Starmer denkt über “politische Realitäten” nach

Sonntag, 21. Juni 2026 | 15:48 Uhr
Starmer steht schwer unter Druck
APA/APA/AFP/POOL/PETER MACDIARMID
Schriftgröße

Von: APA/AFP/Reuters

Angesichts der Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen prüft der britische Premier Keir Starmer nach den Worten eines Parteikollegen die ihm verbleibenden politischen Optionen. Starmer nehme sich “Zeit, um über die politischen Realitäten, Herausforderungen und Chancen nachzudenken, die sich ihm stellen”, sagte Wirtschaftsminister Peter Kyle am Sonntag dem Sender Sky News. Zuvor hatten britische Medien berichtet, der Premier werde binnen weniger Tage zurücktreten.

Starmer habe “Gespräche mit einer sehr, sehr breiten Palette von Menschen geführt”, sagte Kyle. Er selbst habe am Freitag ein “offenes” Gespräch mit dem britischen Premier geführt.

Die britische Sonntagszeitung “The Observer” titelte, Starmer werde voraussichtlich am Montag seinen Rücktritt erklären und dabei “einen Zeitplan für seinen Abschied” vorstellen. Der “Sunday Telegraph” berichtete unter Berufung auf Verbündete des angeschlagenen Premiers, er sei “bereit” zu gehen. Sky News zufolge hat unter anderem die britische Außenministerin Yvette Cooper Starmer zum Rücktritt aufgefordert. Hintergrund der Mutmaßungen zu einem baldigen Rücktritt Starmers ist der klare Sieg seines parteiinternen Konkurrenten Andy Burnham bei einer Nachwahl in Nordengland am Donnerstag.

Burnham will Starmer ablösen

Burnham, der als Bürgermeister von Manchester Popularität genießt, hatte die Nachwahl für einen Sitz im britischen Unterhaus im nordenglischen Wahlkreis Makerfield klar mit knapp 55 Prozent der Stimmen für sich entschieden. Der 56-Jährige, der Starmer erklärtermaßen als Parteichef und Premierminister ablösen will, hatte für den Sitz im Unterhaus kandidiert, weil dies eine Voraussetzung dafür ist, um sich um das Amt des Labour-Parteichefs und das damit verknüpfte Amt des Regierungschefs bewerben zu können.

Starmer, der im Juli 2024 ins Amt gewählt worden war, hatte zuletzt mit mehreren Affären und einer empfindlichen Niederlage seiner Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen im Mai zu kämpfen. Während seine Umfragewerte abgestürzt sind, gilt Burnham als einer der beliebtesten Politiker Großbritanniens.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Kommentare
74
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Trump stichelt erneut gegen Meloni
Kommentare
39
Trump stichelt erneut gegen Meloni
Südtirol hat die zweithöchsten Einkommen in Italien
Kommentare
35
Südtirol hat die zweithöchsten Einkommen in Italien
Ein Stück Geschichte für immer verloren: Entsetzen in den Bergen
Kommentare
31
Ein Stück Geschichte für immer verloren: Entsetzen in den Bergen
Meran schwitzt, das Pustertal schläft
Kommentare
23
Meran schwitzt, das Pustertal schläft
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 