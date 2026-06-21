Starmer denkt über “politische Realitäten” nach

Von: APA/AFP/Reuters

Angesichts der Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen prüft der britische Premier Keir Starmer nach den Worten eines Parteikollegen die ihm verbleibenden politischen Optionen. Starmer nehme sich “Zeit, um über die politischen Realitäten, Herausforderungen und Chancen nachzudenken, die sich ihm stellen”, sagte Wirtschaftsminister Peter Kyle am Sonntag dem Sender Sky News. Zuvor hatten britische Medien berichtet, der Premier werde binnen weniger Tage zurücktreten.

Starmer habe “Gespräche mit einer sehr, sehr breiten Palette von Menschen geführt”, sagte Kyle. Er selbst habe am Freitag ein “offenes” Gespräch mit dem britischen Premier geführt.

Die britische Sonntagszeitung “The Observer” titelte, Starmer werde voraussichtlich am Montag seinen Rücktritt erklären und dabei “einen Zeitplan für seinen Abschied” vorstellen. Der “Sunday Telegraph” berichtete unter Berufung auf Verbündete des angeschlagenen Premiers, er sei “bereit” zu gehen. Sky News zufolge hat unter anderem die britische Außenministerin Yvette Cooper Starmer zum Rücktritt aufgefordert. Hintergrund der Mutmaßungen zu einem baldigen Rücktritt Starmers ist der klare Sieg seines parteiinternen Konkurrenten Andy Burnham bei einer Nachwahl in Nordengland am Donnerstag.

Burnham will Starmer ablösen

Burnham, der als Bürgermeister von Manchester Popularität genießt, hatte die Nachwahl für einen Sitz im britischen Unterhaus im nordenglischen Wahlkreis Makerfield klar mit knapp 55 Prozent der Stimmen für sich entschieden. Der 56-Jährige, der Starmer erklärtermaßen als Parteichef und Premierminister ablösen will, hatte für den Sitz im Unterhaus kandidiert, weil dies eine Voraussetzung dafür ist, um sich um das Amt des Labour-Parteichefs und das damit verknüpfte Amt des Regierungschefs bewerben zu können.

Starmer, der im Juli 2024 ins Amt gewählt worden war, hatte zuletzt mit mehreren Affären und einer empfindlichen Niederlage seiner Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen im Mai zu kämpfen. Während seine Umfragewerte abgestürzt sind, gilt Burnham als einer der beliebtesten Politiker Großbritanniens.