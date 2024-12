Sternsinger schauen auch im Landtag vorbei

Von: luk

Bozen – Es ist Tradition, dass die Sternsinger der Katholischen Jungschar Südtirols zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag dem Südtiroler Landtag in Bozen einen Besuch abstatten, um die Botschaft des Friedens und der Nächstenliebe zu überbringen. Und so kamen heute Nachmittag zwölf Jungen und Mädchen aus Deutschnofen als die Heiligen Drei Könige in das Hohe Haus und überbrachten die Frohe Botschaft

„Mit eurem Besuch“, begrüßte Landtagspräsident Arnold Schuler die Kinder, „bringt ihr uns eine Friedensbotschaft, die in einer Zeit, wie der jetzigen, besonders wichtig ist. Alljährlich erinnert ihr uns zudem daran, wie notwendig es ist, sich auf das Wesentliche zu besinnen, darauf, was wirklich zählt – die Zeit rund um den Jahreswechsel ist eine gute Zeit, um zu reflektieren, um wieder das Maß der Dinge zu finden und um die wesentlichen Dinge wieder in den Mittelpunkt zu stellen.“ Der Präsident bedankte sich bei den Sternsingern zudem für ihr Engagement bei der Sammlung von Spenden für Menschen, die dringend Unterstützung brauchen.

Alljährlich bringen mehr als 5.000 Sternsingerinnen und -singer in Südtirol den Segen in die Häuser und sammeln dabei Spenden für einen guten Zweck. Mit den Spendengeldern werden weltweit verschiedenste karitative Projekte in Bereichen der Bildung, der Gesundheit, des Sozialen, der Sicherung der Grundbedürfnisse und der Vermittlung von christlichen Werten unterstützt. Koordiniert wird die Sternsinger:innen-Aktion von der Katholischen Jungschar Südtirols.