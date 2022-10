Sterzing informiert sich über das Rentensystem

Sterzing – Die Generation 60+ der SVP Senioren des Bezirkes Wipptal hat am 21. Oktober 2022 zu einem Informationsabend zum Thema „Rentensystem“ geladen, bei dem der Landtagsabgeordnete und SVP- Arbeitnehmervertreter Helmuth Renzler referierte. Diese Veranstaltung wurde vom Bezirksvorsitzenden der Generation 60+ Toni Puner und seiner Stellvertreterin Ingrid Pichler organisiert.

Zu dieser Veranstaltung fanden sich die Interessierten im Vigil-Raber-Saal in Sterzing ein. Es wurde unter anderem darüber diskutiert, ob die Renten in Zukunft überhaupt noch sicher sind und wie es mit den heute Berufstätigen aussieht.

„Zunächst wurden die allgemeinen Bestimmungen zu den Themen Rente und Pensionierung erläutert. Dann wurde das Hauptaugenmerk auf die neuesten Bestimmungen und die Vorhaben der römischen Regierung in diesem Bereich gelegt. Zudem wurde auch über eine Erhöhung der Renten von voraussichtlich acht Prozent im Jahr 2023 gesprochen. Auch die Möglichkeiten des Rentenjahrenachkaufs kommen bei diesen Vorträgen immer zur Sprache“, fasst der Referent Helmuth Renzler zusammen.

Gelungene Veranstaltung

Nach Beendigung des Referats wurden die Fragen der Anwesenden besprochen. Die daraus entstandene rege Diskussion mit dem Publikum hat einmal mehr die Wichtigkeit dieses Themas verdeutlicht.

„Bei solchen Gelegenheiten wird immer wieder betont, wie wichtig es ist, frühzeitig an eine private Absicherung der Altersvorsorge zu denken. Deshalb wird auch immer wieder insbesondere an die Jugendlichen appelliert, sich bereits jetzt Gedanken über ihre Rente zu machen“, erläutert der Landtagsabgeordnete Renzler im Anschluss an die Veranstaltung.

Helmuth Renzler zeigte sich von der Organisation dieser Veranstaltung und vom Interesse der Anwesenden angetan und sprach den Gastgebern und den Anwesenden ein großes Lob und seinen Dank aus.