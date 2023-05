STF beklagt Kriminalität in Meran

"Gleiche Zustände wie in Bozen"

Meran – Die Bewegung Süd-Tiroler Freiheit beklagt die Kriminalität in Meran: “Diebstähle, Angriffe mit Messern, Körperverletzungen: In den letzten Wochen ist es in Meran zu mehreren schweren Straftaten durch Ausländer gekommen. Dabei sind die bekannten Fälle nur die Spitze des Eisbergs“, kritisiert die Bezirksgruppe Burggrafenamt der Süd-Tiroler Freiheit. „In manchen Gegenden Merans sieht es mittlerweile aus wie im Bozner Bahnhofspark. Es braucht endlich Taten!“

Die Zustände in Meran und Bozen seien unerträglich geworden. “Wir warnen seit langem davor und haben in Meran sogar mit Plakataktionen auf das Problem aufmerksam gemacht. Die Politik ist jedoch untätig geblieben”, wundert sich die Bewegung.

Landesregierung und Stadtregierung müssten endlich aufwachen. “Es braucht mehr Kontrolle und eine härtere Gangart gegenüber Kriminellen. Denn solange diese Leute wissen, dass ihnen nichts passiert, werden sie weiterhin Straftaten begehen“, so die Bezirksgruppe. Vor allem müsse man sich dafür einsetzen, dass straffällig gewordene Ausländer konsequent abgeschoben werden, heißt es weiter.