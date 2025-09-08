Aktuelle Seite: Home > Politik > STF kritisiert Falkensteiner und Achammer
„Empathielos, verantwortungslos, fehl am Platz“

STF kritisiert Falkensteiner und Achammer

Montag, 08. September 2025 | 16:34 Uhr
Rettet-die-deutsche-Schule (2)
stf
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Süd-Tiroler Freiheit ist entsetzt über die Aussagen von Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner zum Schulstart. Anstatt die Sorgen der Eltern ernst zu nehmen, stelle sie sich schützend vor die Politik von Landesrat Philipp Achammer. „Damit macht sie sich zur Handlangerin einer Politik, die die deutsche Schule bewusst und systematisch zugrunde richtet“, behauptet die Bewegung.

In einem Interview erklärte Falkensteiner wörtlich „Wir brauchen unsere Schüler nicht zu bemitleiden“. „Diese empathielose und einer Landesschuldirektorin absolut unwürdige Aussage ist ein Hohn für tausende Familien. Schulausflüge sind keine willkürlichen Freizeitgestaltungen, sie sind ein unverzichtbarer Teil des Unterrichts. Sie öffnen den Kindern die Welt, sie fördern das Lernen und formen und stärken die Klassengemeinschaft“, so die Bewegung. Wer das kleinrede, zeige Verachtung und Ignoranz für die Bedürfnisse der Schüler. „Eine Schuldirektorin, die Kindern den Wert von Ausflügen abspricht, ist absolut fehl am Platz“ sagt Sven Knoll, Landtagsabgeordneter der Süd-Tiroler Freiheit.

Noch verheerender seien Falkensteiners Aussagen zur deutschen Schule. Die Landesschuldirektorin habe erneut Sprachförderklassen abgelehnt und gemeint: „So bunt wie die Gesellschaft ist, sind auch unsere Klassen“.

Sie habe sogar davon gesprochen, dass „der ständige Ruf nach segregierenden Situationen keinen Sinn macht“ und zitiere dabei „alle Studien, die dies belegen“.

„Das ist nichts anderes als eine Bankrotterklärung für die deutsche Schule in Südtirol. Während beispielsweise in Bayern zeitgleich Vorkurse für Kinder, die die Unterrichtssprache nicht beherrschen, beginnen, können diese in Südtirol dem Unterricht weiterhin nicht folgen“, erklärt die Süd-Tiroler Freiheit.

Die Folge seien überforderte Lehrer und deutschsprachige Schüler, die ihre Grundlage und den Anschluss im Vergleich zu gleichaltrigen Schülern in anderen deutschsprachigen Ländern Europas verlieren würden.

„Falkensteiner und Achammer sehen tatenlos zu, wie die deutsche Schule kollabiert, allen voran jene in Bozen. Es geht nicht um eine dauerhafte Absonderung oder um Ausschluss, sondern um das Überleben der deutschen Schule. Kinder müssen zuerst Deutsch lernen, bevor sie am Unterricht teilnehmen können. Alles andere zerstört unser Schulsystem“, betont Knoll.

Die Lehrer seien nicht die Verantwortlichen. „Sie sehen keinen anderen Ausweg mehr, als mit ihrem Protest auf die Missstände aufmerksam zu machen“, so die Bewegung. Die Schuld trage eine unverantwortliche und gleichgültige Politik von Landesrat Achammer und seiner Schuldirektorin Falkensteiner. „Beide reden die Probleme schön und flüchten sich in eine heile Scheinwelt. Sie sehen tatenlos zu, wie die deutsche Schule in Südtirol, eine der wichtigsten Säulen unserer Autonomie und Garant für den Fortbestand der deutschen Volksgruppe, mit ihrer Hilfe systematisch zerstört wird“, erklärt die Süd-Tiroler Freiheit.

Die Bewegung bekräftigt ihre Unterstützung für Eltern und vor allem die „deutschsprachigen Kindern in Südtirol und ihrem unverrückbaren Recht auf Bildung in der eigenen Muttersprache“.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Italienische Familien zahlen über 20.000 Euro Steuern pro Jahr
Kommentare
66
Italienische Familien zahlen über 20.000 Euro Steuern pro Jahr
Alles für die Touristen: Hotels geben Telepass-Geräte ohne Abo aus
Kommentare
63
Alles für die Touristen: Hotels geben Telepass-Geräte ohne Abo aus
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Kommentare
39
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Mutmaßlicher Millionenbetrug: So ging der Bankberater vor
Kommentare
27
Mutmaßlicher Millionenbetrug: So ging der Bankberater vor
„Geschichte, Verantwortung und Zukunft im Fokus”
Kommentare
22
„Geschichte, Verantwortung und Zukunft im Fokus”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 