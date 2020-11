STF: “Landesregierung ist heilos überfordert”

Bozen – Das Landesleitungsmitglied der Bewegung Süd-Tiroler Freiheit, Werner Thaler, übt scharfe Kritik an Landeshauptmann Arno Kompatscher und den Not-Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus in Südtirol. “Die dargelegte Vorgehensweise demonstriert auf peinliche Weise die Überforderung der politisch Verantwortlichen. Anstelle von Klarheit, Rechtssicherheit und Zuversicht wird dadurch das genaue Gegenteil vermittelt.”

“Viele Südtiroler erlangen mit jedem Tag mehr die Erkenntnis, dass die Landesregierung nicht mehr Herr der Lage ist. Viele Entscheidungen sind nicht durchdacht und widersprüchlich. Letztendlich sinkt damit auch die Akzeptanz zur Einhaltung der Vorschriften und gerade dies macht die Situation für Südtirol jetzt so gefährlich. Wenn Südtirol in wenigen Tagen oder Stunden zur roten Zone erklärt wird, trägt auch die Landesregierung Mitverantwortung an der dramatischen Situation.” Die Süd-Tiroler Freiheit hält es für notwendig den Südtiroler Landtag in die Entscheidungen einzubinden. Bislang habe Kompatscher die letzten Entscheidungen ohne Einbeziehung des Landtages getroffen. “Das Krisenmanagement und die Kommunikation müssen dringend verbessert werden, sonst schlittert Südtirol noch weiter in das Corona-Chaos. Mit unabsehbaren Folgen.”