STF organisiert Selbstverteidigungskurs für Frauen

Von: mk

Tils – Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November organisierte die Süd-Tiroler Freiheit kürzlich in Tils bei Brixen einen Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen. Ziel des Kurses war es, den Teilnehmerinnen einfache Techniken zur Selbstverteidigung beizubringen und ihr Bewusstsein für gefährliche Situationen zu schärfen.

Der kostenlose Kurs, der unter der Leitung von Trainer und Dozent Manfred Obexer stattfand, bot den Teilnehmerinnen die Möglichkeit, in geschützter und angenehmer Atmosphäre ihr Selbstbewusstsein zu stärken. „Es geht nicht nur um körperliche Techniken, sondern auch darum, ein Gefühl der inneren Stärke und Sicherheit zu entwickeln“, erklärt Manfred Obexer.

Besonders erfreulich war die breite Altersgruppe, die sich am Kurs beteiligte. Frauen jeden Alters profitierten von den praktischen Übungen und den wertvollen Informationen. Eine Mutter, die ihre jugendliche Tochter angemeldet hatte, betonte die Bedeutung des Angebots: „In einem Land, das leider zunehmend gefährlicher für Mädchen und Frauen ist, ist es wichtig für mich, dass meine Tochter schon früh lernt, sich selbst zu behaupten und keine Angst vor Konflikten haben muss.“

„Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Frauen und Mädchen stehen für uns an erster Stelle. Gemeinsam wollen wir ein starkes und selbstbewusstes Südtirol fördern, in dem Gewalt keinen Platz hat“, betont die Frauensprecherin der Süd-Tiroler Freiheit, Karin Meister abschließend.