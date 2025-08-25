Aktuelle Seite: Home > Politik > STF plädiert: “Pachtvertrag für Valbruna nicht verlängern!”
Vertrag entspricht nicht EU-Bestimmungen

STF plädiert: “Pachtvertrag für Valbruna nicht verlängern!”

Montag, 25. August 2025 | 18:36 Uhr
Sven Knoll, Hannes Rabensteiner
Süd-Tiroler Freiheit
Von: Ivd

Bozen – Die Landtagsabgeordneten der Süd-Tiroler Freiheit, Bernhard Zimmerhofer und Sven Knoll, plädieren für die Nichtverlängerung des Pachtvertrages für das Bozner Stahlwerk “Valbruna”. Über das Thema entscheidet morgen die Landesregierung. „Stattdessen sollte das Land das Areal einer zukunftsträchtigen Firma, wie zum Beispiel der Alpitronic, zur Verfügung stellen, die dringend einen Standort in Süd-Tirol sucht“, so die Abgeordneten.

Als das Land das Grundstück vor 30 Jahren kaufte, wurde der Pachtvertrag geschlossen. Seither verpachtet das Land das Areal in der Bozner Industriezone an die Stahlwerke. Inzwischen stellt sich aber heraus, dass laut Experten des Landes eine Verlängerung nicht mehr den EU-Bestimmungen entsprechen könnte.

„Die 330 Arbeitsplätze bei Valbruna in Bozen, die dann zur Verfügung stehen würden, könnten teils vom neuen Pächter beziehungsweise Besitzer übernommen werden, teils von anderen Sparten, da überall Fachpersonal gesucht wird. Außerdem werden auch für den neuen ‚Waltherpark‘ hunderte Mitarbeiter gesucht, die im Land kaum mehr zu finden sind“, so die Partei abschließend.

Bezirk: Bozen

