STF tritt im Ahrntal erneut an

Ahrntal – Die Süd-Tiroler Freiheit will in der Gemeinde Ahrntal auch nach den Gemeinderatswahlen im Mai 2020 eine starke Stimme für “die Heimat, für mehr Demokratie und für mehr Gerechtigkeit” sein.

“Während sich der Reihe nach Bürgermeister und Funktionäre vorzeitig aus der aktiven Politik zurückziehen, offensichtlich aufgrund der erdrückenden Bürokratie und der allgemeinen Politikverdrossenheit welche die bisherigen politischen Verantwortlichen in vielen Jahren und Jahrzehnten vielfach selbst befeuert haben, versteckt sich die Süd-Tiroler Freiheit Ahrntal nicht und stellt sich den kommenden Herausforderungen. Gerade in der Gemeinde Ahrntal hat die Süd-Tiroler Freiheit bereits in der Vergangenheit großartige Erfolge gefeiert und hat mit aufsehenerregenden Aktionen nicht nur in Südtirol, sondern auch International für Furore gesorgt, siehe die Gemeinderatswahl 2010, das Selbstbestimmungsreferendum im Jahre 2011 wo das internationale Medienecho (von Washington bis Moskau) enorm war”, so Bernhard Zimmerhofer.