STF zum Equal Payday 2025

Von: Ivd

Bozen – Der Equal Pay Day („Tag der gleichen Bezahlung“) markiert symbolisch den Tag im Jahr, bis zu dem Frauen im Durchschnitt „unbezahlt“ arbeiten, wenn man den durchschnittlichen Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen auf das Kalenderjahr umrechnet. Im Jahr 2025 fällt der Equal Pay Day in Südtirol auf den 11. April – was auf eine durchschnittliche Lohnlücke von rund 27 Prozent hinweist. Der Tag macht auf die bestehenden Unterschiede in der Bezahlung aufmerksam und fordert zu konkreten Maßnahmen für mehr Einkommensgerechtigkeit auf.

Für Karin Meister, Frauensprecherin der Süd-Tiroler Freiheit, ist klar: „Es geht längst nicht mehr nur um Gesetze – es geht um ein Umdenken in unserer Gesellschaft. Frauen sollen sich ihrer Fähigkeiten bewusst werden und sich im beruflichen Umfeld nicht unter Wert verkaufen.“

Die Ursachen für die Lohnunterschiede seien vielschichtig. Dabei fielen die ungleiche Verteilung der Pflege-Arbeit sowie strukturelle Hürden bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders ins Gewicht. „Diese Faktoren beeinflussen nicht nur die Höhe des Einkommens, sondern auch Karrieremöglichkeiten und spätere Pensionen“, so die Süd-Tiroler Freiheit.

Besonders die Pflege von Angehörigen – ob jung oder alt – wird nach würde vor mehrheitlich von Frauen übernommen. „Sie leisten einen unschätzbaren Beitrag, der jedoch oft weder bezahlt noch anerkannt wird. Die Süd-Tiroler Freiheit fordert deshalb eine Reorganisation der Pflege-Strukturen: Pflege-Arbeit muss als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden und fair verteilt werden – auch finanziell“, so die Partei.

„Wirkliche Gleichstellung bedeutet auch, dass Frauen selbst entscheiden können, wie sie leben und arbeiten möchten – ohne finanzielle Abhängigkeit oder gesellschaftlichen Druck,“ betont Meister. „Ob eine Frau ihre Kinder selbst zu Hause betreut – und dafür eine faire Entlohnung erhält – oder sie in die Betreuung gibt, muss eine echte Wahl sein. Keine Notlösung“, so Meister.

Ein zentrales Anliegen ist der Süd-Tiroler Freiheit auch die Stärkung des Selbstvertrauens von Mädchen und Frauen: „Sie sollen ermutigt werden, ihre Talente zu erkennen, weiterzuentwickeln und sich ihrer beruflichen Leidenschaft zu widmen – in dem Umfang, den sie selbst bestimmen. Es braucht ein Umfeld, das Frauen stärkt, sie ernst nimmt und ihnen zutraut, Verantwortung zu übernehmen.”

„Der Equal Pay Day 2025 ist ein Aufruf an alle, die Spielregeln in der Gesellschaft gemeinsam zu verändern. Die Süd-Tiroler Freiheit setzt sich für eine faire, gerechte und zukunftsfähige Arbeitswelt ein – eine Arbeitswelt, in der Frauen und Männer dieselben Chancen haben, ihre Potenziale zu entfalten“, so die Fraktion abschließend.