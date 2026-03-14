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Wohltäterin stellte ihr Vermögen in den Dienst sozialer Zwecke

Stiftung Sophie Ploner hat einen neuen Verwaltungsrat

Samstag, 14. März 2026 | 08:37 Uhr
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Von: mk

Meran – Bei der Stiftung Sophie Ploner hat ein neuer Verwaltungsrat seine Tätigkeit aufgenommen. Das von der Meraner Stadtregierung ernannte Gremium besteht aus Rosina Kapeller (Präsidentin), Francesca Gerloni (Vizepräsidentin) sowie Ingeborg Bacher, Nora Maniezzi und Brigitte Kaserer als Verwaltungsrätinnen.

Die Stiftung geht auf die Wohltäterin Sophie Ploner (1829–1889) zurück. Mit ihrer testamentarischen Verfügung stellte sie ihr Vermögen in den Dienst sozialer Zwecke und legte damit den Grundstein für eine Einrichtung, die über Generationen hinweg Unterstützung und Hilfe leisten sollte. Ihr Anliegen war es, Hilfslehrerinnen, Lehrerinnen in schwierigen Lebenssituationen beizustehen und Hilfe zu ermöglichen. Gestern hat der Verwaltungsrat im Beisein von Sozialstadtrat Stefan Frötscher seine Tätigkeit aufgenommen und verantwortet künftig Vermögensverwaltung und Weiterführung der Stiftungsziele.

Bezirk: Burggrafenamt

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