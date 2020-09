Stimmenzuwachs bei Bürgerliste Zukunft Terlan

Terlan – Die Bürgerliste Zukunft Terlan ist in diesem Jahr mit 21 Kandidaten angetreten, darunter der Bürgermeisterkandidat Dietmar Folie. Mit knapp 30 Prozent der Gesamtstimmen konnte Zukunft Terlan das Ergebnis in diesem Jahr sogar um circa fünf Prozentpunkte im Vergleich zu vor fünf Jahren verbessern. Allerdings hätte man sich mehr erwartet, wie es in einer Aussendung heißt.

Zukunft Terlan konnte bei den diesjährigen Wahlen wieder ein respektables Ergebnis einfahren. Dietmar Folie, Verena von Dellemann, Thomas Haberer, Toni Mittelberger und Simone Thalmann wurden erneut in den Gemeinderat gewählt. „Wir freuen uns zwar über das gute Ergebnis und danken unseren Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen, doch wir haben gemischte Gefühle“, so der Bürgermeisterkandidat Dietmar Folie, der 509 Stimmen erzielen konnte.

„Wir haben uns mehr erwartet“, gesteht Folie ein, „gleichzeitig ist es jedoch nicht zu unterschätzen, dass wir das sehr gute Ergebnis von vor fünf Jahren leicht steigern und damit die fünf Sitze im Gemeinderat halten konnten.“ Damals vor über fünf Jahren erhielt Zukunft Terlan ein Restmandat, in diesem Jahr hingegen sieht das Resultat noch besser aus. “Deshalb wird Zukunft Terlan auch in den nächsten Jahren eine starke und lösungsorientiere Oppositions-Arbeit machen. Die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung geben uns Motivation“, ist sich das 21-köpfige Team von der Bürgerliste Zukunft Terlan einig. So wird das Team auch zusammen bleiben, mitarbeiten und den fünf Gemeinderäten den Rücken stärken.