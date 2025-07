Stocker von Italiens Präsident in Rom empfangen

Von: apa

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) setzt seine Antrittsbesuche in den wichtigsten Hauptstädten der EU-Staaten fort. Stocker wurde am Montag vom italienischen Präsidenten Sergio Mattarella im Quirinal in Rom empfangen. Dabei handelte es sich um einen Höflichkeitsbesuch. Stockers trifft die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Dienstagnachmittag.

Am Treffen im Quirinalpalast, dem Sitz des italienischen Staatschefs, nahm auch der italienische Außenminister Antonio Tajani teil, wie Mattarellas Büro mitteilte. “Ich freue mich, Sie in einem bedeutenden Jahr zu treffen, denn es sind 70 Jahre seit dem gemeinsamen Beitritt Österreichs und Italiens zur UNO, ebenso 70 Jahre seit der Unterzeichnung des Staatsvertrags und 30 Jahre seit Österreichs EU-Beitritt”, sagte Präsident Mattarella Stocker gegenüber.

Treffen mit Meloni am Dienstagnachmittag geplant

Beim Treffen mit Meloni im Regierungssitz Palazzo Chigi wird Stocker EU-Fragen wie die illegale Migration, die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit oder die EU-Erweiterung um die Staaten des Westbalkans thematisieren, wo Österreich und Italien zu den stärksten Fürsprechern für eine rasche Integration der sechs Staaten gehören, wie aus dem Bundeskanzleramt verlautete. Darüber hinaus geht es auch um geopolitische Themen wie den russischen Angriff in der Ukraine oder die Lage im Nahen Osten.

Ebenso auf der Agenda stehen der grenzüberschreitende Transitverkehr und die Reform der Südtirol-Autonomie. Im Anschluss an das Gespräch sind Pressestatements der beiden Regierungschefs geplant.