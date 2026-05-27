Strache sieht im Untreue-Prozess “falsche AnwÃ¼rfe”

Von: apa

Am Mittwoch hat am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Heinz-Christian Strache begonnen. Dabei geht es zunächst ausschließlich um die Causa “Lebensversicherung”. Strache wies den gegen ihn und einen Mitangeklagten gerichteten Vorwurf der Untreue bzw. der Bestimmung zur Untreue vehement zurück. Es handle sich um “falsche Anwürfe”. Die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft Wien seien “hanebüchen, nicht logisch und an den Haaren herbeigezogen.”

Ehe Strache eine ausführliche zusammenfassende Darstellung verlas, hielt er fest, die Verhandlung lasse ihn “nicht kalt”. Er habe “eine gewisse Nervosität”, aber “viel zu sagen”. Dass ihm Untreue unterstellt werde, “ist mir völlig unbegreiflich”. Die FPÖ habe für ihn “eine Pensionsvereinbarung abgeschlossen”. Das sei “Usus”, denn Spitzenpolitiker seien “einem erhöhten Risiko ausgesetzt.” Wie andere auch habe man ihn “abgesichert”. Am Ende sei der Versicherungsfall schlagend geworden, legte der Ex-FPÖ-Chef dar.

Strache verwies auf Parteiverdienste

Er sei “rund um die Uhr als Parteiobmann quer durch alle neun Bundesländer unterwegs gewesen”, tat Strache kund. 2005 habe er die Partei “bei drei Prozent und fünfeinhalb Millionen Schulden” übernommen, auf knapp 26 Prozent geführt “und die Bundespartei vor der Insolvenz gerettet. Ich hab’ mir meine Sporen verdient und die Erfolgskurve ist nach oben gegangen.” Das sei nur möglich gewesen, “weil ich und meine Kinder abgesichert waren. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, frei und selbstsicher aufzutreten.” Er bekenne sich “nicht schuldig”. Fragen der Staatsanwaltschaft werde er auf Anraten seiner Verteidigerin nicht beantworten, kündigte Strache an.

Laut Anklage soll Strache versucht haben, die Versicherungssumme aus einer durch die Wiener FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung zu lukrieren. Die Wiener FPÖ hatte die Versicherung auf Erleben und Ableben 2007 für ihren damaligen Obmann Strache auf die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen, nachdem es eine solche seit 2001 bereits für seinen Vorgänger Hilmar Kabas gegeben hatte. In die Versicherung einbezahlt wurden 940.000 Euro. Im Falle seines Ablebens hätten Straches Mutter und seine Kinder die Versicherungssumme erhalten. Sollte der Erlebensfall eintreten, war die Partei bezugsberechtigt.

“Vereinbarung wurde nicht im Wirtshaus erstellt”

Das soll Heinz-Christian Strache laut Anklage am 16. April 2014 geändert und sich selbst als Bezugsberechtigten eingesetzt haben, indem er mit dem damaligen Finanzreferenten der freiheitlichen Wiener Landesgruppe eine Vereinbarung abschloss. In dieser wurde festgehalten, dass die Wiener FPÖ einseitig, endgültig und unwiderruflich auf ihr Anwartschaftsrecht verzichtet und dieses an Strache abtritt. “Die Vereinbarung wurde nicht im Wirtshaus, sondern in einer renommierten Rechtsanwaltskanzlei erstellt”, betonte der Staatsanwalt. Sie sei in der Kanzlei von Peter Fichtenbauer, langjähriger FPÖ-Anwalt und einige Zeit auch als Volksanwalt tätig, unterzeichnet worden, wobei Strache sowohl als Landesparteiobmann als auch als Bezugsberechtigter unterschrieb. “Das nennt man ein so genanntes In-sich-Geschäft”, führte der Staatsanwalt aus.

“Hier wurde Parteivermögen verschleudert”

Das gewählte Vorgehen sei “klarerweise verboten. Das war rechtswidrig” hielt der Ankläger fest. Und weiter: “Hier wurde einseitig Parteivermögen einfach so verschleudert, ganz konkret verschenkt an den Landesparteiobmann, der darauf überhaupt kein Anrecht hat.” Strache, dessen Funktion als Landesparteiobmann eine ehrenamtliche gewesen sei, habe auch “keine Gegenleistung zugesagt”. Somit hätten Strache und der mitangeklagte ehemalige Landesparteireferent der Wiener FPÖ “größtmöglichen Schaden zugefügt, weil die Partei 940.000 Euro einfach aus der Hand gegeben und dem Erstangeklagten verschenkt hat”.

Staatsanwalt sah “erhöhten Geldbedarf, um nicht zu sagen Geldprobleme”

Der Staatsanwalt verwies darauf, dass Strache im Tatzeitpunkt als Nationalratsabgeordneter bzw. freiheitlicher Klubobmann “eine Spur weniger” als 16.000 Euro brutto bezogen hätte: “Man kann mit dem ganz gut das Auslangen finden.” Strache habe aber “einen sehr aufwendigen Lebensstil geführt” und aufgrund dessen “erhöhten Geldbedarf, um nicht zu sagen Geldprobleme” gehabt.

In diesem Zusammenhang verwies der Anklagevertreter darauf, dass sich Strache von einem Parteifreund 100.000 Euro als Privatdarlehen genommen hätte, das er auch zurückbezahlte. Von einem weiteren Freund – dem ehemaligen FPÖ- und BZÖ-Politiker und Unternehmer Harald Fischl – hätte sich der damalige FPÖ-Obmann einen größeren Geldbetrag ausgeborgt, der “werthaltig besichert” war – nämlich mit der von der FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung. “Es war gar nicht seine (Straches, Anm.) Versicherung. Er war nur die versicherte Person”, bekräftigte der Ankläger. Straches Idee sei es “gewesen, er lässt die Versicherung einfach von der Partei auf sich überschreiben.”

Tatsächlich landete die in der Kanzlei Fichtenbauers unterfertigte Vereinbarung bei Fischl. Und geriet – so jedenfalls die Darstellung der Staatsanwaltschaft Wien – bei der FPÖ in Vergessenheit, bis das Versicherungsunternehmen den Vertrag einseitig kündigte, “weil man keine Politiker und keine politischen Parteien mehr versichern wollte”, wie der Staatsanwalt ausführte. Die geänderten Geschäftspraktiken wurden der FPÖ mitgeteilt, der Wiener Landesgruppe wurden letzten Endes am 9. November 2022 830.450,12 Euro rückerstattet.

Strache für Staatsanwalt “charismatisch”

Der Staatsanwalt ermahnte Schöffen und Zuhörer am Ende seiner Ausführungen und vor der Befragung des Angeklagten, dass Strache “eloquent, charismatisch” und darauf geschult sei, Leute für seine Sache “zu vereinnahmen”.

Straches Anwältin, Gunilla Prohart, nannte die Ausführungen der Staatsanwaltschaft “lückenhaft”. Die Anklage würde das Bild verzerren. Sie verwies auf eine vergleichbare Versicherungspolizze, die bereits für Straches Vorgänger als Wiener FPÖ-Obmann, Hilmar Kabas, abgeschlossen wurde. Es gehe bei einer solchen Vereinbarung um einen internen Versicherungsfall, mit dem der Parteiobmann für den Fall abgesichert werde, dass seine politische Karriere als Folge von politischen Schmutzkübelkampagnen abrupt beendet werde. Dies sei in Straches Fall mit dem Ibiza-Skandal auch eingetreten.

Ähnlich argumentierte auch der Anwalt des Zweitangeklagten, Meinhard Novak. Er verwies darauf, dass es nicht unüblich sei, in einer Partei Beschlüsse rein mündlich zu fassen. Man dürfte den Neidfaktor innerhalb einer Partei nicht unterschätzen, erklärte er, dass Strache den Beschluss über die Lebensversicherung nicht an die große Glocke hängen wollte.

Auch FPÖ-Anwalt Christoph Völk verteidigte das Recht einer politischen Partei, eine solche Versicherung abzuschließen, um ihren Obmann zu entschädigen. Der Staat dürfe sich hier nicht einmischen. Die zusätzliche Vereinbarung, mit der dann Strache als Bezugsberechtigter eingesetzt wurde, sei aber nicht rechtens gewesen. Die FPÖ hat sich dem Strafverfahren gegen Strache mit einem symbolischen Betrag von 500 Euro angeschlossen. Der Rest wäre eine “zivilrechtliche Angelegenheit”, sagte Völk auf APA-Anfrage.

Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Im Fall einer Verurteilung hätte Strache ein Strafausmaß von maximal zehn Jahren zu gewärtigen. Für beide Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung. Bisher wurden vom Gericht sechs Verhandlungstage bis 2. Juli festgelegt, in denen die Frage nach Straches Schuld in dieser Causa geklärt werden soll.

Die Bestellung von Peter Sidlo zum CASAG-Vorstand wird erst im Herbst Thema. Termin dafür gibt es noch keinen. Strache und zwei Verantwortlichen des Glücksspielkonzerns Novomatic werden dabei Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. Vorteilszuwendung vorgeworfen. Es geht um die Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG. Der Vorwurf: Es soll eine ÖVP-FPÖ-Vereinbarung gegeben haben, den der FPÖ nahestehenden Sidlo auf einem Ticket von CASAG-Miteigentümer Novomatic in den CASAG-Vorstand zu entsenden – obwohl er für diesen Posten nur wenig qualifiziert gewesen sein soll. Im Gegenzug soll die FPÖ u.a. Entgegenkommen bei etwaigen Gesetzesänderungen beim kleinen Glücksspiel nach der Wiener Wahl signalisiert haben.