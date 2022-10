“Stumpfsinniger Nationalismus”

Bozen – Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher hat sich in einem Facebook-Beitrag solidarisch mit Paola Egonu gezeigt. Die Starvolleyballerin war nach dem Erreichen von WM-Bronze für die Azzurre im Spiel gegen die USA in Tränen ausgebrochen und gab an, dass sie das Nationalteam wegen der zahlreichen rassistischen Äußerungen ihr gegenüber verlassen werde. So sei sie etwa wiederholt gefragt worden, ob sie Italienerin sei.

Auf Facebook demonstrierte Landeshauptmann Kompatscher Solidarität mit Egonu und zog Parallelen zu Sportlern aus Südtirol. Immer wieder komme es vor, dass Athleten, die für Italien antreten, aufgerufen werden, ihre “Italianità” zu demonstrieren. Auch Südtiroler seien laut Arno Kompatscher in der Vergangenheit davon betroffen gewesen. Der Landeshauptmann spricht in diesem Zusammenhang von “stumpfsinnigem Nationalismus” und erinnert an die Lehren des 20. Jahrhunderts.

Solidarität mit Paola Egonu! Leider kommt es immer wieder vor, dass AtlethInnen, die für das italienische Nationalteam antreten, aufgefordert werden, ihre ‚italianità‘ unter Beweis zu stellen, beziehungsweise sich dazu zu bekennen. Auch SüdtirolerInnen waren in der Vergangenheit häufig davon betroffen. Dieser stumpfsinnige Nationalismus mit der unsäglichen Idee einer Nation mit einheitlicher Sprache, Kultur, Religion und ‘Rasse’ hat im 20. Jahrhundert zu Vernichtungskrieg und Völkermord geführt. Unser gemeinsames Europa baut auf den Ideen des Humanismus und der Aufklärung auf; unser Streben nach Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Demokratie kann nur funktionieren, wenn es von Offenheit, Respekt und Toleranz getragen wird. In Vielfalt durch eine gemeinsame Wertehaltung geeint zu sein, sollte und muss doch gerade in der Welt des Sports nicht nur Möglichkeit sondern vorbildhafte Selbstverständlichkeit sein.

Solidarietà a Paola Egonu! Purtroppo capita ancora che atlete e atleti che gareggiano per la maglia azzurra debbano…