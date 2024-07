Süd-Tiroler Freiheit fordert eigenes Renteninstitut

Von: mk

Bozen – Die Rentensysteme in Europa, einschließlich Italiens und somit auch Südtirols, stehen vor immer größeren Herausforderungen. Sinkende Geburtenraten und steigende Lebenserwartungen belasten das bestehende Beitragssystem erheblich. Südtirol ist zudem eine der ganz wenigen Provinz Italiens, die in den „Steuertopf“ für Sozialleistungen mehr einzahlt, als die Bevölkerung ausbezahlt bekommt. Dies betont Bernhard Zimmerhofer, Landtagsabgeordneter der Süd-Tiroler Freiheit.

Er hat im Rahmen der letzten Landtagssitzung im Juli 2024 die Landesregierung gefragt, wie sie diesen Entwicklungen entgegenwirken wolle. Zimmerhofer stellte klar: „Die Rentensysteme kollabieren und die Antwort der Landesregierung bleibt immer dieselbe: ‘Die Zuständigkeit liegt klar beim Staat.’ Das ist für uns nicht mehr hinnehmbar. Wir müssen jetzt handeln und ein eigenes Rentensystem für Südtirol aufbauen!“

Landeshauptmann Arno Kompatscher jedoch bleibt bei seiner Position und verweist auf Empfehlungen von Prof. Gianfranco Cerea aus dem Jahr 2016. „Der Professor rät zur Vorsicht bei der Übernahme von Ausgabenhoheit im Bereich der Pensionen, insbesondere wegen der Mobilität der Personen. Die Risiken seien zu hoch.”

Zimmerhofer kontert: „Die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU erlaubt keine Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit. Rentenansprüche werden bereits jetzt über Staatsgrenzen hinweg abgerechnet. Ein eigenes Renteninstitut für Südtirol ist nicht nur machbar, sondern notwendig.“ Die Süd-Tiroler Freiheit argumentiert, dass die gegenseitige Verrechnung von Rentenansprüchen bei Arbeitszeiten im Ausland bereits gängige Praxis in der EU und der Schweiz sei. Dies wäre auch für ein eigenständiges Süd-Tiroler Renteninstitut anwendbar, so die Überzeugung.

Zimmerhofer abschließend: „Wir können nicht länger zusehen, wie unsere Bevölkerung ins Verderben rennt. Es ist Zeit, dass wir Verantwortung übernehmen und unser eigenes Rentensystem schaffen, um die Zukunft unserer Rentner zu sichern.“

Die Süd-Tiroler Freiheit wird weiterhin entschlossen für mehr Souveränität und Autonomie auch beim Rentensystem kämpfen und Druck auf die Landesregierung ausüben, um dieses Ziel zu erreichen.