Südtirol als Modell für friedliche Konfliktlösung

In Landeshauptmann Arno Kompatschers Büro wurde zu Ehren des Gastes, Nicolas Levrat, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Minderheitenrechte, die UN-Fahne neben die Südtiroler Fahne gestellt. (Foto: LPA/Greta Stuefer)

Von: luk

Bozen – Landeshauptmann Arno Kompatscher hat im Palais Widmann den Schweizer Juristen Nicolas Levrat empfangen – er ist Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Minderheitenrechte.

Das Beispiel Südtirols als Modell für die friedliche Lösung ethnischer Konflikte und die bevorstehende Errichtung des Dokumentationszentrums für Minderheitenschutz und Autonomie in Bozen waren zwei Themen, die Landeshauptmann Arno Kompatscher und der UN-Sonderberichterstatter für Minderheiten, Nicolas Levrat, während ihres Treffens gestern im Palais Widmann besprochen haben. Auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, und Italiens Außenminister Antonio Tajani hatten kürzlich über Südtirol als Modell für die Lösung regionaler Konflikte gesprochen.

Dieses Lob teilte auch Nicolas Levrat, Direktor des Global Studies Institute der Universität Genf, der sich auf internationale Studien spezialisiert hat. Während des Gesprächs in Bozen mit Kompatscher richtete sich das Thema bald auf Krisenherde, für die eine Lösung noch fern scheint wie Palästina und die Ukraine. “Um zu verstehen, wie wichtig der Schutz von Minderheiten ist, und somit auch die Rolle von Professor Levrat, reicht es aus, die schrecklichen Dinge zu betrachten, die dort geschehen, wo die Rechte der Minderheiten nicht respektiert werden“, sagte Kompatscher. “Der Besuch des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen stellt für das Land Südtirol eine Ehre und eine Anerkennung dessen dar, was wir gemeinsam mit Italien und Österreich erreicht haben – zum Vorteil aller Sprachgruppen in Südtirol“, sagte der Landeshauptmann.

Der Schweizer Akademiker, der bereits im Europarat mit den Problemen ethnischer Minderheiten in Mittel- und Osteuropa befasst war, ist Mitbegründer der Human Rights Week in Genf. Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Minderheiten überwacht die Einhaltung der Rechte von Angehörigen von Minderheiten, seien sie national, ethnisch, religiös oder sprachlich.