Aktuelle Seite: Home > Politik > Südtirol entkräftet Manipulationsthesen zur Covid-Statistik
Vorwurf gefälschter Covid-19-Daten zurückgewiesen

Südtirol entkräftet Manipulationsthesen zur Covid-Statistik

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 13:45 Uhr
Warum Forscher Nikotinpflaster als Therapie testen
Pixabay
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Das Gesundheitsressort teilt mit, dass die Covid-19-Sterbestatistik Südtirols zu keinem Zeitpunkt manipuliert worden ist. Ein Schreiben des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit des Südtiroler Sanitätsbetriebs aus dem März 2020 habe lediglich als Vorsichtsmaßnahme gedient, um alle Personen zu schützen, die im Kontakt mit verstorbenen Personen standen, welche zum Todeszeitpunkt an einer Infektion litten.

“Die Anweisung im Schreiben, potentielle Infektionen auf der Todesfeststellung zu nennen, diente ausschließlich dem Schutz der Personen, die Kontakt mit dem Leichnam nach dessen Tod hatten”, stellt der Landesrat für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit Hubert Messner klar. “Im März 2020 herrschte eine unklare Lage, daher wurden vorsichtshalber alle Infektionen mit strengeren hygienischen Auflagen verbunden, um eine mögliche Ansteckung zu verhindern. Die Covid-19-Sterbestatistik hat mit diesem Schreiben nichts zu tun und wurde zu keinem Zeitpunkt manipuliert. Diese Anweisung hatte keinerlei Einfluss auf die Höhe der Covid-19-Verstorbenen.”

Die schriftliche Anweisung des Hygienedienstes hielt laut Gesundheitsressort allgemein fest, dass auf den Todesfeststellungen (“constentazione di decesso”) auch Infektionen und das Ergebnis eines gegebenenfalls durchgeführten Covid-19-Tests festgehalten werden sollten. Diese Anweisung hatte den Hintergrund, dass Infektionstote strengeren totenpolizeilichen und hygienischen Auflagen unterliegen, um insbesondere Leichenschauärzte und Bestatter vor einer Ansteckung zu schützen. Infektionstote müssen beispielsweise in desinfizierte Leichentücher gewickelt werden und Leichenschauärzte bei deren Untersuchung Schutzausrüstung tragen.

Im März 2020 wurde dieses Rundschreiben laut Ressort als Vorsorgemaßnahme verschickt, um alle Personen, die Kontakt mit dem Leichnam haben, vor einer potenziellen Ansteckung zu schützen. Die Todesfeststellungen werden nicht als Basis für die Erstellung von Sterbestatistiken verwendet, sondern dienen als erste schriftliche Bestätigung eines Todesfalles, bevor der Leichnam vom Leichenschauarzt untersucht wird, präzisiert das Gesundheitsressort (siehe Info-Box).

In den vergangenen Tagen hatten Medien vermehrt berichtet, dass die Covid-19-Sterbestatistik Südtirols manipuliert worden sei. Als angeblicher Beweis wurde auf das Schreiben aus dem März 2020 verwiesen. Dieses Schreiben hat laut Gesundheitsressort keinen Zusammenhang mit der Sterbestatistik und war als Schutzmaßnahme gedacht.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
52
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
35
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Kommentare
30
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Kommentare
24
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
“Wetten, dass..?”-Gerücht um Kaulitz-Zwillinge
Kommentare
21
“Wetten, dass..?”-Gerücht um Kaulitz-Zwillinge
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 