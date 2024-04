Südtirol und Tirol im Austausch über Tourismusthemen

Bozen – Luis Walcher hat sich am 10. April mit seinem Tiroler Amtskollegen Gerber zu einem Austausch getroffen. Dabei ging es um Tourismusthemen wie Wohnraumsicherung, Tourismusgesinnung und Nachhaltigkeit.

Am Mittwoch (10. April) hat sich Landwirtschafts-, Forstwirtschafts- und Tourismuslandesrat Luis Walcher mit seinem Tiroler Kollegen Mario Gerber zu einem Austausch getroffen. Dabei wurden tourismusrelevante Themen wie die Sicherung des Wohnraumes für die ansässige Bevölkerung, die Tourismusgesinnung und die Nachhaltigkeit angesprochen.

Walcher unterstrich dabei die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Tourismus für Südtirol. Er sei froh, für beide Bereiche verantwortlich zu sein. “Beide spielen in unserem Land eine große Rolle. Der gegenseitige Nutzen dieser Sektoren wirkt sich positiv auf die Kulturlandschaft und die Tradition aus, diese Synergie ist letztendlich ein Gewinn für Südtirol”, betont der Landesrat. Auch das Südtiroler Modell der Bettenobergrenze war ein Thema des Gesprächs. Durch die Einführung der Bettenobergrenze solle das Wachstum im Tourismus nicht unterbunden und eine touristische Entwicklung eingeschränkt weiterhin möglich sein, sagte der Landesrat gegenüber seinem Amtskollegen. Landesrat Mario Gerber berichtete, dass die Teuerung beispielsweise beim Einkauf, in der Freizeit oder beim Wohnen die Frage der Tourismusakzeptanz in Tirol aufwerfe. In Sachen Nachhaltigkeit habe Tyrol Tourism Board die Dialogreihe “Ökosystem Tourismus – Der Tiroler Weg im Dialog“ ins Leben gerufen.

Die Landesräte waren sich einig, dass es eine verantwortungsvolle Tourismusentwicklung brauche, um die verschiedenen Bedürfnisse der Bevölkerung, aber auch der Touristiker, der Wirtschaft, des Handels, des Handwerks und der Industrie mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen in Einklang zu bringen. Die Landesräte wollen regelmäßige Arbeitstreffen organisieren und alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausloten.